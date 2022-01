Vo Francúzsku sa uvoľňujú karanténne opatrenia pre infikovaných

Paríž 2. januára (TASR) – Napriek rekordným počtom nových prípadov nákazy koronavírusom dôjde v pondelok vo Francúzsku k skráteniu karanténnych lehôt. V rozhovore pre nedeľník Le Journal du Dimanche to podľa agentúr DPA a AFP avizoval minister zdravotníctva Olivier Véran.



Plne zaočkovaní ľudia, ktorí sa infikujú, budú musieť byť v karanténe iba sedem dní. Izoláciu môže skrátiť na päť dní negatívny výsledok rýchlotestu alebo testu PCR. Pre osoby, ktoré nie sú zaočkované alebo nemajú dokončenú vakcináciu, platí desaťdňová karanténa, ktorá sa môže skrátiť na týždeň v prípade negatívneho výsledku testu.



Kontakty nakazeného, ktoré nie sú zaočkované alebo nemajú dokončenú vakcináciu, musia naďalej zostať v karanténe sedem dní. Plne zaočkované kontaktné osoby už nebudú musieť byť od pondelka v karanténe, ak počas šiestich dní absolvujú test každý druhý deň. Bezplatné testy sú dostupné v lekárni.



Uvoľnenie karanténnych pravidiel má podľa Vérana zabrániť destabilizácii spoločenského a ekonomického života, keďže množstvo ľudí v karanténe by zastavilo život vo Francúzsku.



Za plne očkované sú vo Francúzsku považované osoby, ktoré dostanú posilňovaciu dávku najneskôr sedem mesiacov po imunizácii. Véran oznámil, že táto lehota sa od 15. februára skráti na štyri mesiace.



Plná zaočkovanosť bude od 15. januára podmienkou vydania digitálneho covidpasu, ktorý sa stane vstupenkou na rôzne podujatia, do kaviarní a reštaurácií či na diaľkové cestovanie vlakom alebo lietadlom.



Niektoré protiepidemické opatrenia sa však od pondelka sprísnia. Respirátory v MHD budú musieť mať už deti od šiestich rokov, doteraz to bolo až od jedenástich rokov. Vo vlakoch bude zatiaľ tri týždne zakázané konzumovať jedlo a nápoje. Už od 6., resp. 7. januára budú musieť osoby od 11 rokov nosiť v exteriéroch rúška.