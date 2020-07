Vo Francúzsku sa vytvára konsenzus o podobe vežičky na Notre-Dame

Paríž 9. júla (TASR) – Nová francúzska ministerka kultúry Roselyne Bachelotová vo štvrtok uviedla, že existuje široký konsenzus o tom, že štíhla veža parížskej katedrály Notre-Dame, zničená pri vlaňajšom požiari, by mala byť zrekonštruovaná v pôvodnej podobe.



Informovala o tom agentúra AFP, ktorá dodala, že príslušná poradná komisia sa zíde vo štvrtok, aby posúdila aj tento problém.



Podľa Bachelotovej v názoroch verejnosti i v grémiách odborníkov sa vytvára široký konsenzus o postavení veže - tzv. sanktusníka - v jej pôvodnej podobe.



Ministerka vyslovila predpoklad, že konečné rozhodnutie bude zrejme na prezidentovi Emmanuelovi Macronovi. Ten je pritom skôr prívržencom moderného architektonického prístupu k rekonštrukcii čiastočne zničenej gotickej katedrály z 13. storočia.



Bachelotová vo vysielaní rozhlasovej stanice dodala, že "tvrdiť, že to bude presne také isté, je ťažké". Nová veža by mala byť "v rovnakom duchu" ako pôvodný sanktusník.



Po požiari katedrály Notre-Dame z 15. apríla 2019 bola zničená strecha celej hlavnej lode a niektoré stredoveké okenné vitráže. Pri požiari sa poškodili aj vnútorné časti chrámu, najmä preto, že dovnútra sa zrútila veža sanktusník, ktorá prerazila celé jedno pole krížovej klenby a časť klenieb v zadnej časti chrámu. Roztavené olovo použité na streche chrámu kontaminovalo okolie katedrály.



Klimatickí aktivisti protestovali pri katedrále Notre Dame



Aktivisti z hnutia Greenpeace zavesili vo štvrtok na žeriav pri parížskej katedrále Notre Dame transparenty s heslami kritizujúcimi francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona z toho, že nepodniká dostatočné kroky v boji proti klimatickej zmene. Informovala o tom agentúra AP.



Štyria horolezci vyliezli na 80-metrový žeriav krátko po svitaní a pripevnili naň viacero transparentov - na jednom z nich stálo "Klíma: Čas konať". Po niekoľkých hodinách aktivisti transparenty zvesili, pričom nebol nikto z nich zadržaný.



"Francúzsko nerobí dosť pre to, aby dostalo klimatickú zmenu pod kontrolu," cituje agentúra Reuters Jeana-Francoisa Juilliarda, šéfa pobočky organizácie Greenpeace vo Francúzsku. "Teraz je čas konať, máme dosť sľubov a prejavov."



Aktivisti žiadajú prísnejšie zákony týkajúce sa emisií skleníkových plynov. Macrona obviňujú, že prichádza s prázdnymi vyhláseniami o klimatickej zmene; ako príklad uviedli jeho celosvetovú kampaň s názvom "Urobme našu planétu opäť veľkou" avizovanú po tom, čo americký prezident Donald Trump oznámil, že USA odstupujú od klimatickej dohody OSN z roku 2015.



Macron minulý týždeň po komunálnych voľbách, v ktorých dosiahli dobré výsledky kandidáti strany zelených, prisľúbil 15 miliárd eur na nové klimatické opatrenia.



Greenpeace však nesúhlasí s tým, aby sa tieto prostriedky investovali aj do automobilového a leteckého priemyslu, ktoré produkujú veľa emisií. Toto opatrenie im má pomôcť prekonať recesiu spôsobenú pandémiou nového koronavírusu.



Žeriav pri katedrále Notre Dame sa využíva pri rozoberaní lešenia, ktoré bolo postavené v súvislosti s rekonštrukčnými prácami ešte pred vypuknutím vlaňajšieho ničivého požiaru.



