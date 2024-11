Vo Francúzsku sa začal ďalší súdny proces v kauze vraždy učiteľa

Paríž 4. novembra (TASR) - Pred súd v Paríži v pondelok predstúpilo osem ľudí obvinených z napomáhania páchateľovi brutálnej vraždy stredoškolského učiteľa Samuela Patyho, ku ktorej došlo 16. októbra 2020 v meste Conflans-Sainte-Honorine v departemente Yvelines. Páchateľ útoku - 18-ročný mladík čečenského pôvodu Abdoullakh Anzorov - bol políciou po naháňačke smrteľne postrelený. Informovala o tom agentúra DPA, uvádza TASR.



Útok bol kvalifikovaný ako islamizmom motivovaný teroristický čin a vo Francúzsku i v zahraničí vyvolal šok svojou brutalitou.



Zavraždený učiteľ dejepisu a zemepisu na strednej škole bol pred vraždou terčom online útokov za to, že na seminár o slobode slova priniesol ako názornú pomôcku karikatúry zobrazujúce proroka Mohameda.



Pred súd v Paríži v pondelok predstúpilo sedem mužov a jedna žena vrátane dvoch priateľov páchateľa, ktorí boli podľa obžaloby zasvätení do jeho plánov. Obaja ho vraj sprevádzali pri nákupe zbraní a jeden z nich ho údajne priviezol na miesto činu.



Medzi obvinenými je aj otec žiačky, ktorý šíril lživé obvinenia proti Patymu a vyzýval na protesty proti učiteľovi, ako aj islamistický aktivista Adbelhakim Sefrioui, ktorý ich aktívne šíril na sociálnych sieťach a ktorý bol pre svoju radikalizáciu monitorovaný francúzskymi tajnými službami.



Predpokladá sa, že súdny proces bude trvať do 20. decembra. Obžalovaným hrozí 30 rokov väzenia až doživotie, informovala spravodajská televízia BFM.



Pred takmer rokom bolo v samostatnom konaní súdených šesť žiakov danej strednej školy za ich podiel na udalostiach, ktoré viedli ku krviprelievaniu. Piatim z nich súd pre mladistvých vymeral podmienečné tresty a šiesty bol odsúdený na šesť mesiacov väzenia.



K zabitiu učiteľa Patyho došlo len niekoľko týždňov po tom, čo francúzsky satirický týždenník Charlie Hebdo znovu zverejnil karikatúry proroka Mohameda.



Po tom, čo ako ich tento týždenník použil prvýkrát, dvojica islamistických radikálov - Sad a Chérif Kouachiovci - vtrhla 7. januára 2015 do redakcie tohto periodika v Paríži a zavraždili tam 12 ľudí a ďalších 11 ich zranili.



Po útoku bratov Kouachiovcov došlo od 7. do 9. januára 2015 v metropolitnej oblasti Paríža k niekoľkým súvisiacim islamistickým teroristickým útokom - vrátane obliehania supermarketu s kóšer tovarom, pri ktorom moslim malijského pôvodu narodený vo Francúzsku zajal rukojemníkov a zavraždil štyroch ľudí - všetci boli židovského vierovyznania.