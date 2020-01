Začal sa proces s kňazom obvineným zo zneužívania skautov

Paríž 14. januára (TASR) - Pred súdom vo francúzskom meste Lyon sa v utorok začalo pojednávanie s katolíckym kňazom Bernardom Preynatom, ktorý je obvinený zo sexuálneho zneužívania skautov. Ak ho súd uzná za vinného, hrozí mu trest do desať rokov väzenia. Informovala o tom agentúra AFP.



Kňaz Bernard Preynat (74) sa priznal k zneužívaniu približne 80 chlapcov-skautov, ku ktorému došlo v 70. a 80. rokoch 20. storočia. Súdny proces s ním sa začal po uplynutí takmer 30 rokov od spáchania zrejme posledného údajného činu.



Pôvodne bol začiatok súdneho procesu naplánovaný na pondelok, ale na žiadosť právnikov bol odložený o 24 hodín, aby sa mohli pripojiť k týždňom trvajúcemu štrajku proti vládnemu plánu dôchodkovej reformy.



Preynatova kauza sa začala pertraktovať v roku 2015, keď bývalý skaut prišiel s obvinením, že ho Preynat ako dieťa pred 25 rokmi zneužil. Následne sa prihlásilo viac ako 80 ďalších ľudí, ktorí Preynata tiež obvinili.



Obete tvrdia, že cirkevné úrady kryli Preynata celé roky. Až v marci roku 2019 francúzsky súd uznal kardinála Philippa Barbarina za vinného z toho, že Preynata kryl.



Skupina deviatich bývalých obetí tvrdila, že kardinál Barbarin ako lyonský arcibiskup v roku 2007 príslušné podozrenia voči Preynatovi dostatočne nepreskúmal. Kňaz sa tak mohol naďalej stretávať s mládežou, až do svojho odchodu do dôchodku v roku 2015. Mnohí Francúzi preto požadovali kardinálovo odstúpenie z arcibiskupského postu.



Kardinála potom pred súdom usvedčili, že nenahlásil prípad zneužívania maloletej osoby, ku ktorému dochádzalo v rokoch 2014-2015, a odsúdili na podmienečný trest odňatia slobody v trvaní šiestich mesiacov.



Kardinál Barbarin sa tak stal najvyššie postaveným francúzskym duchovným odsúdeným v rámci pedofilných škandálov v katolíckej cirkvi. V dôsledku toho ponúkol pápežovi Františkovi svoju rezignáciu. Pápež ju zatiaľ neprijal s tým, že počká na výsledok odvolacieho konania v Barbarinovej kauze.



Samotný Preynat bol ako kňaz suspendovaný a júli roku 2019 bol zbavený kňazského úradu. Došlo k tomu po tom, čo cirkevný tribunál pri internom vyšetrovaní zistil, že Preynat sa dopustil "trestného činu sexuálneho charakteru proti neplnoletým osobám mladším ako 16 rokov" a zneužil svoju autoritu ako vedúci skautského oddielu.



Z neohlásenia prípadov zneužívania maloletých boli vo Francúzsku usvedčení aj dvaja ďalší vysokopostavení duchovní: v roku 2001 to bol arcibiskup z Bayeux-Lisieux Pierre Rican a vlani bývalý biskup z Orléans André Fort.



Preynatov prípad poslúžil ako námet k filmu Z milosti Božej (Grace a Dieu), ktorý nakrútil francúzsky režisér Francois Ozon. Ozon na tejto svojej snímke pracoval v tajnosti niekoľko rokov aj v spolupráci zo združením obetí pedofilných kňazov. Preynat a niekoľko ďalších osôb, ktoré v jeho kauze figurovali, sa vlani snažili zabrániť uvedeniu tohto filmu vo Francúzsku.