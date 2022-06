Vo Francúzsku sa začalo prvé kolo parlamentných volieb

Predvolebný plagát je vystavený počas miestneho stretnutia pre nadchádzajúce parlamentné voľby v Lyone v strednom Francúzsku v utorok 7. júna 2022. Foto: TASR/AP

Paríž 12. júna (TASR) — Úderom ôsmej hodiny sa v nedeľu ráno vo Francúzsku začalo prvé kolo parlamentných volieb. Podoba 577-člennej dolnej komory Národného zhromaždenia však bude úplne jasná až po druhom kole, ktoré sa uskutoční o týždeň — 19. júna.Volebné miestnosti v kontinentálnom Francúzsku sa otvorili o 08.00 h SELČ. Hlasovať sa bude do 18.00 h, vo veľkých mestách, akými sú Paríž, Lyon alebo Montpellier, bude možné voliť až do 20.00 h.Voliči v zámorských územiach odovzdali svoje hlasy v prvom kole volieb už skôr. Druhé kolo volieb sa aj tam uskutoční na budúcu nedeľu.Ako informovala agentúra AFP, hlasovanie v parlamentných voľbách predstavuje kľúčovú bodku za aprílovými prezidentskými voľbami, v ktorých Emmanuel Macron obhájil svoj mandát a prisľúbil novú éru transformácie po prvom funkčnom období, ktorému dominovali protesty tzv. žltých viest, pandémia vyvolaná koronavírusom SARS-CoV-2 a vojna Ruska proti Ukrajine.Po neúspešných prezidentských voľbách sa francúzska ľavica zjednotila do koalície. Jej líder Jean-Luc Mélenchon označuje parlamentné voľby za "tretie kolo" tých prezidentských.Prieskumy verejnej mienky ukazujú, že prezidentova centristická aliancia Spolu! (Ensemble!) a Mélenchonov blok Nová ekologická a sociálna ľudová únia (NUPES) majú zhruba rovnako veľké tábory potenciálnych voličov.Z prieskumov vyplýva, že Macronova aliancia by mala získať najväčší počet kresiel, ale nemá istotu, že sa dostane cez hranicu 289 kresiel na získanie absolútnej väčšiny.Analytici tvrdia, že mladí ľudia a príslušníci nízkopríjmových skupín sa pravdepodobne na prvom kole nezúčastnia, no ak by ich Mélenchon dokázal zmobilizovať pre druhé kolo, situácia by sa zmenila.Zatiaľ čo Macron a jeho spojenci z Európskej únie si po jeho solídnom, aj keď nie veľkolepom víťazstve nad krajne pravicovou líderkou Marine Le Penovou s úľavou vydýchli, posledné týždne nepriniesli pocit "medových týždňov", konštatovala AFP.Vysvetlila, že ceny energií a potravín vo Francúzsku — ako aj inde v Európe — prudko rastú, zaobchádzanie s anglickými fanúšikmi počas finále futbalovej Ligy majstrov v Paríži poškodilo obraz Francúzska v zahraničí a Ukrajina Macrona viní z prílišnej ústretovosti voči Rusku.Okrem toho Macronov nový minister zodpovedný za politiku pre zdravotne postihnutých a sociálnu starostlivosť Damien Abad čelí dvom obvineniam zo znásilnenia, ktoré rázne poprel, zatiaľ čo nová premiérka Élisabeth Bornová sa ešte veľmi neprejavila.O 577 poslaneckých mandátov v dolnej komore parlamentu sa podľa údajov ministerstva vnútra uchádza 6293 kandidátov. Politickými stranami, ktoré sú najviac v hre, sú aliancia Spolu!, ľavicový blok NUPES, konzervatívni Republikáni (LR), ale i krajne pravicové Národné zhromaždenie (RN) a radikálna krajne pravicová strana Znovybudobytie (Reconqute), ktorú založil bývalý novinár Éric Zemmour.Súčasťou aliancie Spolu! je strana Obroda (Renaissance), čo je nový názov pre Macronov pôvodný politický subjekt Republika v pohybe (LREM), ďalej Demokratické hnutie (MoDem) vedené Françoisom Bayrouom, strana Horizonty (Horizons) na čele s Édouardom Philippom, a stredopravicová strana Konať (Agir) označujúca sa za konštruktívnu pravicu.V bloku NUPES má zastúpenie Nepoddajné Francúzsko (LFI), Socialistická strana (PS), komunistická strana (PCF) a zelení (EELV).Podľa francúzskeho volebného systému potrebuje kandidát získať v deň volieb nadpolovičnú väčšinu hlasov, ako aj podporu najmenej 25 percent registrovaných voličov vo volebnom obvode, aby bol zvolený hneď v prvom kole.V opačnom prípade dvaja najlepší kandidáti vo volebnom obvode, ako aj ďalší kandidáti, ktorí získali podporu aspoň 12,5 percenta registrovaných voličov, postupujú do druhého kola, v ktorom vyhráva kandidát s najväčším počtom hlasov.Z 577 poslancov Národného zhromaždenia ôsmi zastupujú zámorské územia a 11 "sú hlasom" francúzskych občanov žijúcich v zahraničí.