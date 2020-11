Vo Francúzsku sa začína súd s mužom obvineným z pokusu o útok vo vlaku

Paríž 16. novembra (TASR) - Vo francúzskom hlavnom meste Paríž sa začína v pondelok súdny proces s mužom obvineným z pokusu o teroristický útok vo vlaku z roku 2015 na území Francúzska, ktorý prekazili traja Američania. Informovala o tom agentúra AFP.



Maročan Ajúb Chazání 21. augusta v roku 2015 zaútočil na ľudí vo vlaku Thalys z Amsterdamu do Paríža ozbrojený strelnými zbraňami a orezávačom. Premohli ho traja americkí dovolenkári, z ktorých dvaja boli príslušníkmi americkej armády. Muži o zmarenom útoku napísali knihu, ktorú následne sfilmoval americký herec a režisér Clint Eastwood.



Tridsaťjedenročný útočník, ktorý sa v máji 2015 pripojil k extrémistickej organizácii Islamský štát (IS) v Sýrii, je obvinený zo spáchania "teroristického trestného činu pokusu o vraždu". Na lavici obžalovaných pred protiteroristickým súdom v Paríži sú aj ďalší traja muži obvinení z napomáhania páchateľovi.



Chazání nepopiera, že nastúpil do vlaku s úmyslom spáchať útok, tvrdí však, že mal byť zameraný iba na Američanov. Chazáního právna zástupkyňa Sarah Maugerová-Poliaková povedala, že jej klient sa zmenil, odmietol radikálnu islamistickú doktrínu a svoje konanie ľutuje.



Chazání plnil príkazy Abdelhamida Abaaouda, vedúceho člena bunky organizácie Islamský štát (IS), ktorá následne v novembri 2015 uskutočnila teroristické útoky v Paríži.



Súdny proces by mal trvať do 17. decembra.