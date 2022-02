Vo Francúzsku sa začína summit One Ocean o ochrane morí a oceánov

Paríž 9. februára (TASR) - Vo francúzskom Breste sa v stredu začína trojdňový summit One Ocean, ktorého cieľom je zmobilizovať medzinárodné spoločenstvo a prijať konkrétne opatrenia na zníženie následkov klimatickej zmeny, znečistenia vôd plastmi a nadmerného využívania zdrojov z oceánov. Podujatie organizuje Francúzsko ako predsednícka krajina Rady EÚ. Informovala o tom agentúra APA.



V stredu a vo štvrtok sa v rámci summitu uskutoční viac ako 30 sprievodných podujatí. Ide o workshopy, diskusné fóra a okrúhle stoly za účasti odborníkov z celého sveta. V piatok na summit pricestujú politici. Podujatiu bude predsedať francúzsky prezident Emmanuel Macron.



"V piatok predpoludním prezident Macron spojí malú, avšak odhodlanú skupinu šéfov vlád a štátov, lídrov multilaterálnych inštitúcií, podnikateľov a predstaviteľov občianskej spoločnosti, aby prijali ambiciózne záväzky. Pri tejto príležitosti sa spustí niekoľko dôležitých iniciatív na ochranu morských ekosystémov, ktorých cieľom je bojovať proti znečisteniu – najmä plastmi – a reagovať na dôsledky zmeny klímy," uvádza sa na webovej stránke podujatia.



Medzinárodná nezisková organizácia na ochranu životného prostredia Greenpeace je však pred začiatkom stretnutia skeptická, všíma si APA.



"Na summite One Ocean, ako aj na mnohých summitoch v uplynulých rokoch sa veľa hovorí o ochrane oceánov. Lenže slová už nestačia. Naše moria a oceány čelia kríze. V priebehu nasledujúcich ôsmich rokov musíme začať prísne ochraňovať aspoň 30 percent morí. V opačnom prípade sa nám nepodarí potlačiť krízu," uviedol Lukas Meus, ktorý sa v Greenpeace špecializuje na ochranu morí a oceánov.



Vytvorenie morských rezervácií na 30 percentách z územia oceánov a voľných morí do roku 2030 je aj jedným z cieľov Organizácie Spojených národov. Medzinárodné spoločenstvo už od roku 2018 rokuje o dohode známej pod skratkou BBNJ (Biodiversity Beyond National Jurisdiction).



V súčasnosti spadá pod určitý stupeň ochrany len jedno percento rozlohy voľných morí. Oceány a moria sú pritom kľúčové pre zdravie planéty, pretože sú domovom mnohých ekosystémov a poskytujú potravu pre milióny ľudí. Oceány tiež hrajú významnú úlohu pri regulácii a zmierňovaní vplyvov klimatickej krízy, pretože absorbujú až 30 percent vyprodukovaného oxidu uhličitého.