Vo Francúzsku sa začínajú podujatia k 80. výročiu vylodenia spojencov

Paríž 5. júna (TASR) - Americký prezident Joe Biden v stredu pricestoval do Francúzska, kde sa v najbližších dňoch v Normandii zúčastní na oslavách 80. výročia vylodenia spojencov. Informovala o tom agentúra AFP, na ktorú sa odvoláva TASR.



Biden sa z Paríža presunie do Normandie, kde sa spolu s britským kráľom Karolom III., nemeckým kancelárom Olafom Scholzom či talianskym prezidentom Sergiom Mattarellom zúčastní na spomienkových podujatiach na počesť Dňa D - rozsiahlej vojenskej operácie, ktorú vo veľkom utajení v roku 1944 vykonali Američania, Briti a komandá francúzskych partizánov, aby pripravili cestu pre oslobodenie Francúzska a následne aj porážku nacistického Nemecka.



Hosťom týchto podujatí bude aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.



Rusko, ktoré bolo pred desiatimi rokmi pozvané na oslavy 70. výročia vylodenia spojencov, tento rok zo zoznamu hostí vylúčili pre rozpútanie vojny proti Ukrajine.



Do Normandie pricestovali aj viacerí žijúci veteráni. Vzhľadom na ich vek to bude pre nich možno posledné veľké podujatie na pamiatku vylodenia spojencov, poznamenáva AFP. Už v pondelok do Normandie dorazila skupina asi 50 amerických veteránov, ktorí sa zúčastnili na vylodení.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron dal oslavy Dňa D rozložiť na tri dni - od stredy do piatka.



V stredu dopoludnia sa Macron v meste Plumelec v departemente Morbihan v regióne Bretónsko na severozápade Francúzska zúčastní na prvej spomienkovej slávnosti, kde podľa očakávania zdôrazní úlohu bretónskeho hnutia odporu a výsadkárov z Anglicka aj zo všetkých regiónov Francúzska až po Oceániu, ktorí sa spojili, aby zadržali nemecké posily.



Popoludní si Macron v lokalite Saint-Lô v departemente La Manche v Normandii uctí pamiatku civilných obetí druhej svetovej vojny. V stredu večer vzdá v meste Caen hold väzňom, ktorých Nemci zastrelili počas vylodenia.



Medzičasom francúzske médiá informovali, že z budovy radnice v meste Plumelec boli v noci na utorok ukradnuté všetky zástavy nainštalované v rámci spomienkových slávností a poškodené boli aj autobusové prístrešky. Prípadom sa zaoberá polícia.



Podľa spravodajského webu Ouest-France boli zastávky posprejované nápismi: "Bretónsko nie je na predaj", "Macron - preč z Bretónska", "Toto to nie je Francúzsko".