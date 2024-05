Vo Francúzsku sledovaný väzeň ušiel, jeho komplici zabili dozorcov

Paríž 14. mája (TASR) - Pri útoku na konvoj dodávok väzenskej služby prišli v utorok vo Francúzsku o život najmenej dvaja väzenskí dozorcovia. Ďalší traja dozorcovia utrpeli vážne zranenia, pričom dvaja z nich sú v ohrození života, informuje TASR.



Ako napísala agentúra Reuters, útok na konvoj počas prevozu väzňa sa odohral v utorok ráno na mýtnici pri meste Incarville v severnom Francúzsku. Cieľom útočníkov bolo oslobodiť prevážaného väzňa. Väzeň a zatiaľ nezistený počet útočníkov z miesta činu utiekli dvomi autami, uviedla polícia, ktorá tieto vozidlá neskôr našla zhorené.



Francúzsky minister vnútra Gérald Darmanin informoval, že príslušné zložky spustili veľkú pátraciu akciu. Na sieti X napísal, že do pátrania bolo nasadených niekoľko stoviek policajtov a žandárov.



Na sociálnych sieťach medzičasom kolujú zábery z akcie útočníkov: vidno na nich najmenej dvoch mužov v kuklách vyzbrojených puškami a obchádzajúcich horiace auto typu SUV, ktoré zrejme vrazilo do prednej časti väzenskej dodávky.



Podľa francúzskych médií je väzňom na úteku 30-ročný Mohamed A., známy aj pod prezývkou La Muche (Mucha), ktorý patrí do kategórie obzvlášť sledovaných väzňov.



V minulosti bol Mohamed A. obvinený z únosu a obmedzovania slobody s následkom smrti. Podľa zdrojov denníka Le Figaro bol odsúdený aj za ďalšie trestné činy - najmä v súvislosti s obchodovaním s drogami. Nebol síce monitorovaný pre podozrenie z islamistickej radikalizácie, ale mal prepojenie na zločinecké gangy v Marseille.



Juhofrancúzske prístavné mesto Marseille je považované za epicentrum vojny zločineckých gangov, pričom obzvlášť násilné sú konflikty medzi klanmi obchodujúcimi s ľuďmi.