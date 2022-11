Vo Francúzsku stiahli návrh zákona o zákaze býčích zápasov

Paríž 24. novembra (TASR) - Francúzsky parlament vo štvrtok nehlasoval o návrhu zákazu býčích zápasov. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Pôvodne sa zdalo, že 577-členné Národné zhromaždenie (dolná komora parlamentu) bude hlasovať o návrhu zákona, ktorý by túto prax postavil mimo zákon. Poslanci predložili viac ako 500 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, z ktorých mnohé mali za cieľ predĺžiť rokovanie o návrhu a zabrániť hlasovaniu. Predkladateľ návrhu zákona ho však stiahol.



"Je mi to veľmi ľúto," povedal v pléne predkladateľ návrhu Aymeric Caron, ľavicový poslanec, vegán a bojovník za práva zvierat, keď oznamoval svoje rozhodnutie.



Pre milovníkov tohto tradičného "krvavého športu" to znamená úľavu, zatiaľ čo ochrancovia práv zvierat sú z tohto výsledku sklamaní. Verejná mienka je vo Francúzsku jednoznačne za zákaz býčích zápasov, očakávalo sa preto, že väčšina zákonodarcov návrh zákona zamietne, pretože sa obáva, že by mohol vyvolať rozruch v regióne býčích zápasov na juhu krajiny.



"Musíme pristúpiť k zmiereniu, k výmene názorov," povedal v stredu francúzsky prezident Emmanuel Macron a dodal, že neočakáva, že návrh prejde. Jeho vláda vyzvala členov vládnucej centristickej koalície, aby túto iniciatívu nepodporili.



Počas prvej rozpravy parlamentnej právnej komisie minulý týždeň väčšina poslancov hlasovala proti Caronovmu návrhu, ktorý odsúdil "barbarstvo" tejto tradície importovanej zo Španielska v 50. rokoch 19. storočia.



Býčie zápasy sa konajú v mestách Bayonne a Mont-de-Marsan na juhozápade Francúzska, ako aj v mestách na stredomorskom pobreží vrátane Arles, Béziers a Nimes. Pri týchto aktivitách je ročne zabitých približne 1000 býkov.