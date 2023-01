Vo Francúzsku sú prezervatívy zadarmo dostupné pre mládež do 25 rokov

Paríž 1. januára (TASR) - Pre mládež vo veku do 25 rokov sú od nedele v lekárňach vo Francúzsku zadarmo dostupné prezervatívy. Informuje o tom agentúra DPA s tým, že vláda prezidenta Emmanuela Macrona to označuje za preventívny krok zameraný na zníženie počtu nechcených tehotenstiev aj sexuálne prenosných chorôb.



Macron opatrenie ohlásil začiatkom decembra, no pôvodne sa malo vzťahovať len na ľudí vo veku 18 až 25 rokov. Po kritike ho však rozšírili aj na mladšie, neplnoleté osoby.



Emmanuel Macron v súvislosti s iniciatívou zdôraznil potrebu riešiť otázku sexuálneho zdravia mládeže. Francúzsko podľa jeho slov neodvádza dobrú prácu, čo sa týka sexuálnej výchovy na školách. "Realita je veľmi odlišná od teórie. V tejto oblasti musíme lepšie vyškoliť našich učiteľov, musíme opäť zvýšiť ich citlivosť," povedal nedávno francúzsky prezident.



DPA pripomína, že vo Francúzsku sú už približne rok dievčatám a mladým ženám do 25 rokov zadarmo k dispozícií antikoncepčné tabletky, ako aj ďalšie prostriedky brániace v nechcenom počatí, napríklad vnútromaternicové teliesko (IUD). Predtým mali nárok na bezplatné antikoncepčné pilulky len dievčatá do 18 rokov.