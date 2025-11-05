Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Vo Francúzsku vrazil muž autom do chodcov, vraj kričal „Alláhu akbar!“

Na archívnej snímke kukláči sedia v policajnom aute. Foto: TASR/AP

Vodiča zadržali žandári, keď sa pokúsil auto podpáliť.

Autor TASR
Paríž 5. novembra (TASR) - Niekoľkých chodcov a cyklistov zrazil v stredu dopoludnia vodič auta na ostrove Île d'Oléron na západe Francúzska. Dve osoby sú v kritickom stave a zranenia utrpeli aj ďalší traja ľudia, napísal na sociálnej sieti X francúzsky minister vnútra Laurent Nuez. Denník Le Parisien uvádza, že vodič pri tom kričal „Alláhu akbar!“, informuje TASR.

Podľa Le Parisien vodič zrážal chodcov a cyklistov postupne na ostrove medzi dedinami Dolus-d'Oléron a Saint-Pierre-d'Oléron. Vodiča zadržali žandári, keď sa pokúsil auto podpáliť. Oheň ho však poškodil iba čiastočne, hoci sa v ňom nachádzali plynové fľaše.

Prípad zatiaľ neprevzala protiteroristická prokuratúra, informoval prokurátor z mesta Le Rochelle Arnaud Laraize s tým, že prípad v tejto chvíli vyšetrujú ako pokus o vraždu.

Podľa informácií denníka Le Parisien ide o približne 30-ročného francúzskeho občana pochádzajúceho z ostrova Île d'Oléron. Starosta obce Saint-Pierre-d'Oléron ho označil za problémového najmä v súvislosti s pravidelnou konzumáciou alkoholu a užívaním drog. Vyšetrovatelia preverujú možnosť, že mohol trpieť psychickými poruchami.
