Vo Francúzsku vypočúvajú muža v súvislosti s požiarom katedrály

Hasiči zasahujú počas požiaru v katedrále svätého Petra a svätého Pavla v meste Nantes na západe Francúzska 18. júla 2020. Hasičom sa podarilo dostať pod kontrolu požiar, ktorý vypukol v sobotu ráno v katedrále v meste Nantes na západe Francúzska. Oznámili to tamojšie pohotovostné zložky, podľa ktorých škody nemožno porovnávať s vlaňajším požiarom v parížskej katedrále Notre-Dame. Stredisko núdzových operácií predtým oznámilo, že pohotovostné zložky dostali oznámenie o požiari krátko pred 8.00 h, pričom na miesto vyslali viac ako 60 hasičov. Príčina vypuknutia plameňov vnútri budovy zatiaľ nie je známa. Foto: TASR/AP

Rennes 19. júla (TASR) - Francúzski vyšetrovatelia v nedeľu zadržali na vypočúvanie muža v súvislosti s požiarom v katedrále v meste Nantes, oznámil prokurátor Pierre Sennes, ktorého citovali agentúry AFP a DPA.Francúzsky denník Le Monde uvádza, že muž pracuje pre nanteskú diecézu ako dobrovoľník. V piatok v noci mal na starosti Katedrálu svätého Petra a svätého Pavla v Nantes zamknúť.Sennes spresnil, že muž zatiaľ nie je podozrivý. Vypočúvanie je podľa neho súčasťouPožiar, ktorý v sobotu dopoludnia poškodil katedrálu v Nantes na severozápade Francúzska vyšetrujú ako prípad podozrenia z podpaľačstva. Prokuratúra v oznámení poukázala na to, že plamene vypukli v sobotu ráno naPresná príčina však zatiaľ nie je známa. Hasičom sa plamene podarilo dostať pod kontrolu za niekoľko hodín. Pohotovostné zložky následne oznámili, že oheň úplne zničil organ, pričom chór pod ním je nestabilný a mohol by sa zrútiť.Strechu historickej pamiatky oheň nezasiahol, uviedol hasičský zbor, ktorý do boja s plameňmi nasadil okolo 100 príslušníkov. Miestni predstavitelia takisto zdôraznili, že situáciu nemožno porovnávať s vlaňajším požiarom v parížskej katedrále Notre-Dame.