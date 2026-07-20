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Vo Francúzsku vyšetrujú samovraždu po údajnej rasistickej šikane
Mladíkovo telo sa našlo pred týždňom v obci Châtonnay v departemente Isere na juhovýchode Francúzska.
Autor TASR
Paríž 20. júla (TASR) - Francúzska prokuratúra začala vyšetrovať okolnosti samovraždy 21-ročného muža, ktorého rodina tvrdí, že bol roky vystavený rasistickému obťažovaniu a šikane. Jeho matka je totiž alžírskeho pôvodu, informovala v pondelok agentúra AFP, píše TASR.
Mladíkovo telo sa našlo pred týždňom v obci Châtonnay v departemente Isere na juhovýchode Francúzska. Rodičia obete podľa právničky Elise Reyovej-Jacquotovej tvrdia, že ich syn bol niekoľko rokov vystavený rasistickým útokom zo strany mladých ľudí v obci, ktorá má asi 2000 obyvateľov. Na miestnych podujatiach mu údajne odkazovali, že „tam nepatrí“.
Rodina zároveň vyzvala ľudí, ktorí boli na večierku v neďalekej obci Saint-Jean-de-Bournay, aby vypovedali. Mladík sa vraj odtiaľ vrátil domov „mimoriadne otrasený“, lebo bol terčom urážok. Právnička tvrdí, že rodina nedávno získala svedectvo, podľa ktorého mladíka na tomto večierku vyzliekli donaha a ponižovali.
Prokuratúra v meste Vienne v súvislosti s jeho samovraždou preveruje podozrenia z „opakovaných vyhrážok smrťou motivovaných rasovou nenávisťou, psychického týrania, navádzania na samovraždu, šikanovania a rasových urážok“.
Viacerí obyvatelia Châtonnay v pondelok v rozhovoroch pre AFP hovorili o napätej atmosfére v obci. Jeden z nich, 53-ročný Arnaud Heligon, uviedol, že „staršie generácie vychovávali svoje deti v prostredí, kde bol rasizmus súčasťou každodenného života.“
Organizácia SOS Racisme vo svojom vyhlásení pripomenula, že už niekoľko mesiacov upozorňuje na nárast rasistických prejavov a obťažovania vo Francúzsku. Tento trend je podľa nej dôsledkom normalizácie otvorene rasistických vyjadrení vo verejnej diskusii pred budúcoročnými prezidentskými voľbami.
AFP dodala, že veľké nádeje v súvislosti s prezidentskými voľbami si robí krajne pravicové Národné združenie (RN), ktoré je známe svojím protiimigračnými postojmi.
„V situácii, keď si politici čoraz viac osvojujú témy a argumenty krajnej pravice a v médiách je rasizmus neustálym predmetom sporov, niektorí ľudia nadobúdajú pocit, že aj oni môžu iných beztrestne urážať, obťažovať alebo napádať,“ uviedla organizácia SOS Racisme.
K prípadu sa v pondelok ráno vyjadril aj líder radikálnej ľavicovej strany Nepoddajné Francúzsko (LFI) Jean-Luc Mélenchon. Označil ho „za vraždu spôsobenú šikanou“, ktorá je jednou z metód, akými rasisti útočia na svoje obete. Prvý tajomník Socialistickej strany (PS) Olivier Faure vo svojej reakcii upozornil na traumatické následky rasistického obťažovania a uviedol, že „rasizmus zabíja psychicky.“
Mladíkovo telo sa našlo pred týždňom v obci Châtonnay v departemente Isere na juhovýchode Francúzska. Rodičia obete podľa právničky Elise Reyovej-Jacquotovej tvrdia, že ich syn bol niekoľko rokov vystavený rasistickým útokom zo strany mladých ľudí v obci, ktorá má asi 2000 obyvateľov. Na miestnych podujatiach mu údajne odkazovali, že „tam nepatrí“.
Rodina zároveň vyzvala ľudí, ktorí boli na večierku v neďalekej obci Saint-Jean-de-Bournay, aby vypovedali. Mladík sa vraj odtiaľ vrátil domov „mimoriadne otrasený“, lebo bol terčom urážok. Právnička tvrdí, že rodina nedávno získala svedectvo, podľa ktorého mladíka na tomto večierku vyzliekli donaha a ponižovali.
Prokuratúra v meste Vienne v súvislosti s jeho samovraždou preveruje podozrenia z „opakovaných vyhrážok smrťou motivovaných rasovou nenávisťou, psychického týrania, navádzania na samovraždu, šikanovania a rasových urážok“.
Viacerí obyvatelia Châtonnay v pondelok v rozhovoroch pre AFP hovorili o napätej atmosfére v obci. Jeden z nich, 53-ročný Arnaud Heligon, uviedol, že „staršie generácie vychovávali svoje deti v prostredí, kde bol rasizmus súčasťou každodenného života.“
Organizácia SOS Racisme vo svojom vyhlásení pripomenula, že už niekoľko mesiacov upozorňuje na nárast rasistických prejavov a obťažovania vo Francúzsku. Tento trend je podľa nej dôsledkom normalizácie otvorene rasistických vyjadrení vo verejnej diskusii pred budúcoročnými prezidentskými voľbami.
AFP dodala, že veľké nádeje v súvislosti s prezidentskými voľbami si robí krajne pravicové Národné združenie (RN), ktoré je známe svojím protiimigračnými postojmi.
„V situácii, keď si politici čoraz viac osvojujú témy a argumenty krajnej pravice a v médiách je rasizmus neustálym predmetom sporov, niektorí ľudia nadobúdajú pocit, že aj oni môžu iných beztrestne urážať, obťažovať alebo napádať,“ uviedla organizácia SOS Racisme.
K prípadu sa v pondelok ráno vyjadril aj líder radikálnej ľavicovej strany Nepoddajné Francúzsko (LFI) Jean-Luc Mélenchon. Označil ho „za vraždu spôsobenú šikanou“, ktorá je jednou z metód, akými rasisti útočia na svoje obete. Prvý tajomník Socialistickej strany (PS) Olivier Faure vo svojej reakcii upozornil na traumatické následky rasistického obťažovania a uviedol, že „rasizmus zabíja psychicky.“