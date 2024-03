Odchod riaditeľa školy po hádke o hidžáb v Paríži vyvolal zdesenie

Paríž 28. marca (TASR) - Francúzski politici z celého spektra v stredu vyjadrili zdesenie nad odstúpením riaditeľa parížskej školy, ktorý dostal vyhrážky smrťou za to, že požiadal študentku, aby si v priestoroch školy zložila moslimský závoj. TASR prevzala informácie z tlačovej agentúry AFP.



Premiér Gabriel Attal, bývalý minister školstva, chcel ukázať riaditeľovi podporu a pozval ho v stredu do svojho úradu.



Sekularizmus a náboženstvo sú vo Francúzsku, kde žije najväčšia moslimská komunita Európy, veľmi citlivými témami.



Úrady v roku 2004 zakázali školákom nosiť "znaky alebo oblečenie, ktorými študenti dávajú najavo náboženskú príslušnosť", ako sú šatky na hlavu, turbany či kippy (jarmulky). Prikazujú to sekulárne zákony, ktoré majú zaručiť neutralitu v štátnych inštitúciách.



Odchod riaditeľa nastal v období napätia v krajine, kde došlo k sérii incidentov, napríklad aj k vlaňajšej vražde učiteľa, ktorého zabil islamisticky orientovaný bývalý žiak.



Riaditeľ lýcea Mauricea Ravela vo východnom Paríži odstúpil po online vyhrážkach smrťou, ktoré mu prišli po minulomesačnej hádke so študentkou, uviedli predstavitelia v utorok pre AFP.



Koncom februára požiadal riaditeľ tri študentky, aby si zložili islamské šatky v priestoroch školy, ale podľa prokuratúry jedna z nich to odmietla a nasledovala hádka. Riaditeľ neskôr dostal online vyhrážky smrťou.



V odkaze adresovanom zamestnancom školy, ktorý citoval francúzsky komunistický denník L'Humanité, riaditeľ uviedol, že sa rozhodol odísť a dôvodom je jeho "vlastná bezpečnosť a bezpečnosť školy".



Predstavitelia školstva informovali, že odišiel do "predčasného dôchodku".