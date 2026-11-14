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Vo Francúzsku vyzbierali peniaze pre ženu, ktorá odhalila útočníka
Sonia žije pod policajnou ochranou na neznámom mieste a s novou identitou.
Autor TASR
Paríž 14. novembra (TASR) - Francúzske združenie obetí parížskych útokov z novembra 2015 s názvom Life for Paris oznámilo, že vyzbieralo sumu vo výške približne 500.000 eur pre ženu, ktorej tip pomohol polícii vypátrať predpokladaného hlavného organizátora týchto teroristických útokov a zrejme tak prekaziť ďalší masaker. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
V piatok uplynulo 11 rokov od útoku samovražedných atentátnikov na koncertnú sálu Bataclan, štadión Stade de France, reštaurácie a bary. Zahynulo pritom zabili 130 ľudí a stovky ďalších utrpeli zranenia.
Združenie Life for Paris uviedlo, že jeho finančná zbierka pre svedkyňu, známu pod pseudonymom „Sonia“, sa skončila o polnoci.
Sonia žije pod policajnou ochranou na neznámom mieste a s novou identitou. Prísne bezpečnostné opatrenia pritom výrazne obmedzujú jej súkromný život.
Vtedajší predseda združenia Arthur Dénouveaux spustil výzvu pred vyše rokom s cieľom podporiť ju a oceniť jej čin.
Pred útokmi prichýlila Sonia, matka žijúca neďaleko Paríža, sesternicu Abdelhamida Abaaouda, ktorého vyšetrovatelia označili za predpokladaného hlavného strojcu týchto útokov. Po útokoch sa zúčastnila na stretnutí medzi Abaaoudom a jeho sesternicou, hľadaného muža spoznala a dozvedela sa o plánoch na ďalšie útoky v obchodnej štvrti La Défense na okraji Paríža.
Zalarmovala políciu a špeciálne jednotky následne podnikli raziu v úkryte atentátnikov. Abaaoud, ďalší islamistický militant a jeho sesternica pri zásahu zahynuli.
Dénouveaux pre rozhlasovú stanicu France Info povedal, že Sonia si zaslúži, aby ju nazývali hrdinkou, pričom vyzdvihol jej mimoriadnu skromnosť a odhodlanie zabrániť masakru bez ohľadu na cenu, za ktorú za to osobne zaplatí.
V odkaze na darcovskej platforme Sonia poďakovala podporovateľom a uviedla, že dary jej umožnili splatiť pôžičky a pomôcť ďalším ľuďom. „To, čo som urobila pred 11 rokmi, by som urobila znova zajtra, pozajtra alebo kedykoľvek inokedy,“ dodala.
V piatok uplynulo 11 rokov od útoku samovražedných atentátnikov na koncertnú sálu Bataclan, štadión Stade de France, reštaurácie a bary. Zahynulo pritom zabili 130 ľudí a stovky ďalších utrpeli zranenia.
Združenie Life for Paris uviedlo, že jeho finančná zbierka pre svedkyňu, známu pod pseudonymom „Sonia“, sa skončila o polnoci.
Sonia žije pod policajnou ochranou na neznámom mieste a s novou identitou. Prísne bezpečnostné opatrenia pritom výrazne obmedzujú jej súkromný život.
Vtedajší predseda združenia Arthur Dénouveaux spustil výzvu pred vyše rokom s cieľom podporiť ju a oceniť jej čin.
Pred útokmi prichýlila Sonia, matka žijúca neďaleko Paríža, sesternicu Abdelhamida Abaaouda, ktorého vyšetrovatelia označili za predpokladaného hlavného strojcu týchto útokov. Po útokoch sa zúčastnila na stretnutí medzi Abaaoudom a jeho sesternicou, hľadaného muža spoznala a dozvedela sa o plánoch na ďalšie útoky v obchodnej štvrti La Défense na okraji Paríža.
Zalarmovala políciu a špeciálne jednotky následne podnikli raziu v úkryte atentátnikov. Abaaoud, ďalší islamistický militant a jeho sesternica pri zásahu zahynuli.
Dénouveaux pre rozhlasovú stanicu France Info povedal, že Sonia si zaslúži, aby ju nazývali hrdinkou, pričom vyzdvihol jej mimoriadnu skromnosť a odhodlanie zabrániť masakru bez ohľadu na cenu, za ktorú za to osobne zaplatí.
V odkaze na darcovskej platforme Sonia poďakovala podporovateľom a uviedla, že dary jej umožnili splatiť pôžičky a pomôcť ďalším ľuďom. „To, čo som urobila pred 11 rokmi, by som urobila znova zajtra, pozajtra alebo kedykoľvek inokedy,“ dodala.