Vo Francúzsku vzniká nová strešná organizácia moslimov

Nice 5. februára (TASR) - Záujmy viac ako piatich miliónov moslimov žijúcich vo Francúzsku bude od soboty zastupovať nový orgán s názvom Fórum islamu vo Francúzsku (FORIF). Jeho prvé pracovné zasadnutie sa konalo v sobotu v Paríži aj za účasti francúzskeho ministra vnútra Géralda Darmanina. Informoval o tom spravodajský web France Info.



V novom orgáne budú združení imámovia, vplyvné osobnosti občianskej spoločnosti, významní intelektuáli a podnikatelia. Všetci členovia FORIF budú vyberaní vládou. Ženy budú podľa správ francúzskych médií tvoriť najmenej štvrtinu členov FORIF.



FORIF nahrádza Francúzsku radu pre moslimské obrady (CFCM), založenú v roku 2003 bývalým prezidentom Nicolasom Sarkozym, ktorý vtedy zastával funkciu ministra vnútra.



Rada slúžila ako sprostredkovateľ dialógu medzi vládou a náboženskými vodcami. Vláda prezidenta Emmanuela Macrona však CFCM tento mesiac rozpúšťa, pretože podľa ministra Darmanina už neplní svoju úlohu v moslimskej komunite a vo francúzskej spoločnosti, ktorá v posledných rokoch zažila sériu džihádistických útokov so stovkami obetí.



Macronov projekt zahŕňa aj opatrenia ako príprava imámov vo Francúzsku namiesto ich privážania z Turecka, Maroka alebo Alžírska. Tento plán mnohí - aj v moslimskej komunite - schvaľujú.



Priaznivci vládnej iniciatívy tvrdia, že FORIF pomôže udržať krajinu - a jej päť miliónov moslimov - v bezpečí a mimo cudzieho vplyvu a zabezpečí, aby vyznávanie islamu bolo v súlade s princípom sekularizmom uplatňovaným vo Francúzsku vo verejnom živote.



Kým niektorí veriaci, ktorí v piatok navštívili Veľkú mešitu v Paríži, iniciatívu vlády opatrne privítali, iní sa obávajú, že vláda zachádza príliš ďaleko v snahe kontrolovať ich vieru. Tvrdia tiež, že vláda sa zamerala na islamské inštitúcie, ale kresťanským by sa takéto zmeny neodvážila navrhnúť.



Hamoud ben Bouzid, 51-ročný Parížan, bol v rozhovore pre AFP optimistický, pokiaľ ide o Macronov plán a jeho snahu pritiahnuť do verejnej diskusie rôzne hlasy z moslimskej komunity, aby širšej spoločnosti vo Francúzsku ukázal jej rozmanitosť.



Imámovia nehovoria za každého občana Francúzska moslimskej viery, upozornil Ben Bouzid. "Chcel by som, aby boli moslimovia v tejto krajine vypočutí ako občania, nie ako moslimovia. Ako plnoprávni občania," zdôraznil.



Kritici - vrátane mnohých moslimov, ktorí považujú náboženstvo za súčasť svojej francúzskej identity, - tvrdia, že najnovšia iniciatíva vlády je ďalším krokom v inštitucionalizovanej diskriminácii, keď sa na moslimskú komunitu zvaľuje časť zodpovednosti za násilné útoky spáchané niekoľkými jedincami.



Islam je vo Francúzsku, pokiaľ ide o počet veriacich, druhým najpočetnejším náboženstvom. Nemá však jedného lídra a zahŕňa viacero prúdov - od umiernených cez saláfistov s prísnym výkladom náboženstva až po radikálov.



Minulý rok francúzsky parlament schválil zákon na posilnenie dohľadu nad mešitami, náboženskými školami a športovými klubmi. Vláda tvrdí, že to bolo potrebné na ochranu Francúzska pred radikálnymi islamistami a na podporu rešpektovania sekularizmu a práv žien.



Zákon, ktorý vyvolal obavy v častiach moslimského sveta, sa následne využil na zatvorenie viacerých mešít a komunitných skupín.