Vo Francúzsku vznikla petícia za prevoz ostatkov básnikov do Panteónu

Paríž 28. septembra (TASR) - Francúzsku kultúrnu obec názorovo rozdelila petičná výzva na premiestnenie ostatkov dvoch z najvýznamnejších básnikov krajiny Arthura Rimbauda a Paula Verlaina do Panteónu. Informoval o tom v pondelok denník The Guardian.



Toto sekulárne mauzóleum v parížskom 5. obvode je miestom posledného odpočinku francúzskych velikánov ako Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Émile Zola, Alexandre Dumas, Victor Hugo, Louis Braille či Marie Curieová.



Petícia, ktorú podpísalo už vyše 5000 ľudí vrátane francúzskej ministerky kultúry Roselyne Bachelotovej a množstva jej predchodcov, vyzýva francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, aby umožnil premiestnenie ostatkov Rimbauda a Verlaina do Panteónu.



Rimbaud zomrel v roku 1891 a je pochovaný v meste Charleville-Mézieres v departemente Ardennes. Verlaine zomrel v roku 1896 a je pochovaný na parížskom cintoríne Batignolles. Dvojica spolu tvorila niekoľko rokov milenecký pár.



"Rimbaud a Verlaine sú dvaja najväčší básnici nášho jazyka, ktorí svojím géniom obohatili naše kultúrne dedičstvo. Bolo by preto spravodlivé, ak by sme si ich uctili premiestnením ich ostatkov do Panteónu," uvádza sa v texte petície.



Podľa jej osnovateľov aktuálne miesta posledného odpočinku básnickej dvojice nezodpovedajú ich významu; Rimbaud je pochovaný v "úzkej, úbohej" hrobke, zatiaľ čo Verlaine spočíva v "krypte pod strašnými plastovými kvetmi".



Jedinou osobou, ktorá môže rozhodnúť o umiestnení telesných ostatkov v Panteóne, je francúzsky prezident.