Vo Francúzsku vzrástol počet fyzických útokov voči LGBTQ ľuďom

Paríž 16. mája (TASR) — Vlani došlo vo Francúzsku k nárastu fyzických útokov na gejov a transrodové osoby. Uviedla to v utorok skupina SOS Homophobie. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



SOS Homophobie uvádza, že v roku 2022 dostala prostredníctvom svojej webovej stránky a horúcej linky vyše 1500 hlásení o homofóbnom alebo inom diskriminačnom správaní. Je to približne rovnako veľa ako rok predtým.



V porovnaní s rokom 2021 však o 28 percent stúpol počet hlásení o fyzických útokoch. Vlani ich nahlásili 184, čo znamená, že prišlo k jednému takémuto útoku približne každé dva dni.



SOS Homophobie vo svojej správe ďalej uviedla, že násilie voči LGBTQ ľuďom zahŕňalo aj útoky podniknuté pomocou zoznamovacích aplikácií a často mali povrchný alebo žiadny motív.



Ako príklad použitia násilia sú v správe uvedené prípady, keď na dvojicu mužov v metre zaútočili nožom, či správanie suseda, ktorý mladému mužovi povedal, že si ako LGBTQ osoba “nezaslúži žiť“.



Hlásenia o diskriminácii zahŕňali napríklad prípad, keď realitní makléri odmietli predať alebo prenajať nehnuteľnosť páru alebo rodine z LGBTQ komunity, či prístup obchodov alebo knižníc, ktoré odmietli vpustiť do svojich priestorov nebinárne alebo transrodové osoby.



SOS Homophobie upozorňuje aj na prípady transfóbie, ktorých počet vlani vzrástol o 26 percent a bolo ich nahlásených 227. Školy napríklad často odmietajú uskutočniť administratívne zmeny týkajúce sa pohlavia svojich žiakov a študentov.



SOS Homophobie preto vyzvala vládu, aby spustila celonárodnú kampaň na zvýšenie povedomia o tejto skupine ľudí a vyčlenila viac zdrojov na vyšetrovanie homofóbnych a transfóbnych zločinov a výcvik policajtov, keďže niektorí stále odmietajú takéto hlásenia prijímať.