Vo Francúzsku začal súd s podozrivými z plánovania útoku v roku 2016

Paríž 8. marca (TASR) - Vo francúzskej metropole Paríž sa v pondelok začal súdny proces so siedmimi mužmi zadržanými v roku 2016 a následne obvinenými z plánovania teroristického útoku. Informovala o tom agentúra AFP.



Polícia najskôr v súvislosti s prípadom zadržala 24. marca 2016 vo Francúzsku Reda Kriketa, francúzskeho občana, ktorého následne obvinili zo spolčovania sa v teroristickej skupine. Dvoch jeho komplicov zadržali v Belgicku, ďalšieho v holandskom Rotterdame.



V súvislosti s ich prípadom sú podozriví aj ďalší štyria muži vo veku 38-44 rokov, ktorí však mali pri príprave útoku zohrávať len malú úlohu, uvádza AFP.



Po Kriketovom zadržaní polícia v jeho byte v meste Argenteuil neďaleko Paríža našla 105 gramov výbušnú látku TATP, ktorú používajú pri útokoch teroristické komandá organizácie Islamský štát (IS), ako aj dve bandasky s peroxidom vodíka a acetónom.



V byte objavila tiež rozsiahly arzenál zbraní: päť pušiek typu kalašnikov s plnými zásobníkmi, automatickú pištoľ chorvátskeho pôvodu, sedem pištolí a "množstvo munície". V byte sa našlo aj 1,3 kilogramu priemyselnej trhaviny, rozbušky a tisíce oceľových guľôčok.



Podľa slov vtedajšieho premiéra Manuela Vallsa chcel Kriket zaútočiť na futbalových zápasoch, ktoré sa v tom čase vo Francúzsku konali v rámci šampionátu Euro 2016. Ani po päťročnom vyšetrovaní sa však presný cieľ jeho útokov nepodarilo identifikovať.



Kriket je podozrivý, že na prelome rokov 2014-15 odcestoval do Sýrie - podobne ako aj jeho predpokladaný komplic Anis Bahri, zadržaný v roku 2016 v holandskom Rotterdame. Existuje podozrenie, že na spáchanie atentátu vo Francúzsku si Kriketa a Bahriho najal práve IS.



Kriketa uznali v júli 2015 v neprítomnosti v Belgicku za vinného zo spoluúčasti na verbovaní dobrovoľníkov do džihádistických oddielov v Sýrii. Spoluobvineným v tomto procese bol aj Abdelhamid Abaaoud, považovaný za hlavného strojcu atentátov v Paríži, i ďalšie osoby.



Abaaoud prišiel o život v novembri 2015, niekoľko dní po atentátoch v Paríži, a to počas policajnej razie na parížskom predmestí Saint-Denis.