Vo Francúzsku začali očkovať ľudí nad 55 rokov

Paríž 12. apríla (TASR) - Francúzsko spúšťa očkovanie proti chorobe COVID-19 aj pre ľudí nad 55 rokov. Táto skupina obyvateľstva sa od pondelka môže očkovať vakcínami spoločností AstraZeneca alebo Johnson & Johnson. V rozhovore pre nedeľník Journal du Dimanche to uviedol francúzsky minister zdravotníctva Olivier Véran.



Podľa tohto zdroja Francúzsko v pondelok, s týždňovým predstihom, dostane 200.000 dávok vakcíny od spoločnosti Johnson & Johnson.



Francúzsky nezávislý úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (HAS) v polovici marca odporučil, aby vakcínu proti covidu od spoločnosti AstraZeneca dostávali iba ľudia nad 55 rokov. Francúzsko a podobne aj viaceré ďalšie štáty predtým pozastavili podávanie tejto vakcíny, kým sa neprešetria hypotézy o spojitosti s krvnými zrazeninami, ktoré sa u niektorých ľudí objavili po očkovaní.



Okrem toho sa vo Francúzsku predlžuje interval medzi podaním prvej a druhej dávky vakcíny spoločností Moderna a Pfizer/BioNTech - namiesto štyroch týždňov sa druhá dávka bude aplikovať po šiestich. Touto vakcínou sa od 16. apríla vo Francúzsku môžu očkovať všetci záujemcovia nad 60 rokov.



Podľa Vérana táto zmena povedie k rýchlejšiemu zaočkovaniu obyvateľstva. Minister ubezpečil, že nedôjde k zhoršeniu ich ochrany pred koronavírusom, pretože vek očkovaných sa znižuje a imunita v tejto skupine obyvateľov je dostatočná.



Z údajov zo soboty vyplýva, že v 67-miliónovom Francúzsku je zaočkovaných viac ako 10,7 milióna ľudí. Prezident Emmanuel Macron nedávno vyhlásil, že do konca leta budú zaočkovaní všetci dospelí záujemcovia.