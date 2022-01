Vo Francúzsku začali platiť prísnejšie opatrenia pre nezaočkovaných

Paríž 24. januára (TASR) - Prísne protipandemické opatrenia vstúpili v pondelok do platnosti pre obyvateľov Francúzska, ktorí neboli doposiaľ zaočkovaní proti koronavírusu. Sprísnenie obmedzení prichádza v čase prudkého nárastu prípadov nákazy koronavírusom v krajine. Informovala o tom agentúra DPA.



Francúzi, ktorí sa nedali zaočkovať alebo sa nezotavili z ochorenia COVID-19, už nebudú môcť ísť do reštaurácií, barov, kultúrnych zaradení alebo na športové podujatia. Rovnako nebudú môcť cestovať diaľkovými vlakmi.



Tento krok prišiel v čase, keď Francúzsko zavádza očkovací pas, pripomína DPA. Jeho držitelia sa ním budú môcť preukázať, že sú zaočkovaní alebo zotavení a ďalej sa podieľať na verejnom živote. Doklad o negatívnom teste na koronavírus odteraz už nepostačí.



Výnimky budú spočiatku platiť pre tých obyvateľov Francúzska, ktorí sa rozhodnú nechať sa zaočkovať v blízkej budúcnosti. Táto skupina sa bude môcť preukazovať výsledkom negatívneho testu pri prístupe k službám, píše DPA.



Prísnejšie opatrenia vyvolali v krajine polemiky a francúzsky ústavný súd rozhodol, že obmedzenia pre nezaočkovaných zostanú v platnosti len dovtedy, kým si to bude vyžadovať pandemická situácia.



Tamojšie úrady dúfajú, že opatrenia prispejú k zvládnutiu šírenia vírusu v čase, keď počty prípadov v krajine stúpajú. Úrady oznámili, že len za sobotu zaznamenali 390.000 nových prípadov infekcie.