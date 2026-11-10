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Vo Francúzsku začali vyšetrovať spisovateľa pre výroky o moslimoch
Sedemdesiatročný Houellebecq patrí medzi medzinárodne najznámejších francúzskych spisovateľov.
Autor TASR
Paríž 10. novembra (TASR) - Francúzske justičné orgány začali vyšetrovať úspešného spisovateľa a známeho intelektuála Michela Houellebecqa pre jeho údajne diskriminačné výroky o moslimoch, ktoré zazneli v rozhovore z novembra 2022. Podľa denníka Le Figaro spisovateľovi hrozí trest odňatia slobody v trvaní jedného roka a pokuta. V utorok o tom informovala agentúra AFP.
Sedemdesiatročný Houellebecq patrí medzi medzinárodne najznámejších francúzskych spisovateľov. V posledných rokoch však vyvoláva čoraz väčšie kontroverzie. Jeho názory o úpadku západnej civilizácie sú podľa kritikov v súlade s rastúcim vplyvom krajnej pravice.
Vyšetrovanie sa týka výrokov o moslimoch, ktoré v roku 2022 zverejnil časopis Front Populaire. V rozhovore s filozofom Michelom Onfrayom označil Houellebecq moslimov za hrozbu pre bezpečnosť Francúzov.
„To, čo chce pôvodné francúzske obyvateľstvo, ako sa hovorí, nie je, aby sa moslimovia asimilovali, ale aby ich prestali okrádať a napádať. Alebo aby odišli,“ uviedol spisovateľ. Hovoril aj o možných budúcich „obrátených útokoch ako v Bataclane“, ktorých cieľom by boli moslimovia. Odkazoval pritom na džihádistické útoky v Paríži z 13. novembra 2015, pri ktorých teroristi udreli aj na hudobnú sálu Bataclan.
Trestné oznámenie na Houellebecqa, Onfraya a šéfredaktora časopisu Front Populaire Stéphana Simona podala v roku 2023 Únia francúzskych mešít (UMF).
Prípadom sa zaoberá vyšetrujúci sudca v meste Nanterre. Spisovateľ je podozrivý zo spolupáchateľstva na podnecovaní k diskriminácii, nenávisti alebo násiliu.
Houellebecqovi právnici obvinenia odmietli. V rozhovore pre denník Le Figaro argumentovali, že sporné výroky neobsahovali priamu ani nepriamu výzvu na vykonanie takýchto činov, a preto sa na ne vzťahuje sloboda prejavu. Houellebecq podľa nich len ľutuje, že sa intelektuálna diskusia čoraz častejšie rieši súdnou cestou.
Právnička UMF Najwa El Haiteová uviedla, že podnecovanie k nenávisti nemožno považovať za súčasť intelektuálnej diskusie.
Samotný Houellebecq vo svojich pamätiach Niekoľko mesiacov v mojom živote: október 2022 – marec 2023 označil svoje výroky za neobratné. Tvrdil, že sa stal obeťou vlastnej hlúposti či naivity, ako aj chamtivosti ľudí, ktorí chceli využiť, že je známy.
Sedemdesiatročný Houellebecq patrí medzi medzinárodne najznámejších francúzskych spisovateľov. V posledných rokoch však vyvoláva čoraz väčšie kontroverzie. Jeho názory o úpadku západnej civilizácie sú podľa kritikov v súlade s rastúcim vplyvom krajnej pravice.
Vyšetrovanie sa týka výrokov o moslimoch, ktoré v roku 2022 zverejnil časopis Front Populaire. V rozhovore s filozofom Michelom Onfrayom označil Houellebecq moslimov za hrozbu pre bezpečnosť Francúzov.
„To, čo chce pôvodné francúzske obyvateľstvo, ako sa hovorí, nie je, aby sa moslimovia asimilovali, ale aby ich prestali okrádať a napádať. Alebo aby odišli,“ uviedol spisovateľ. Hovoril aj o možných budúcich „obrátených útokoch ako v Bataclane“, ktorých cieľom by boli moslimovia. Odkazoval pritom na džihádistické útoky v Paríži z 13. novembra 2015, pri ktorých teroristi udreli aj na hudobnú sálu Bataclan.
Trestné oznámenie na Houellebecqa, Onfraya a šéfredaktora časopisu Front Populaire Stéphana Simona podala v roku 2023 Únia francúzskych mešít (UMF).
Prípadom sa zaoberá vyšetrujúci sudca v meste Nanterre. Spisovateľ je podozrivý zo spolupáchateľstva na podnecovaní k diskriminácii, nenávisti alebo násiliu.
Houellebecqovi právnici obvinenia odmietli. V rozhovore pre denník Le Figaro argumentovali, že sporné výroky neobsahovali priamu ani nepriamu výzvu na vykonanie takýchto činov, a preto sa na ne vzťahuje sloboda prejavu. Houellebecq podľa nich len ľutuje, že sa intelektuálna diskusia čoraz častejšie rieši súdnou cestou.
Právnička UMF Najwa El Haiteová uviedla, že podnecovanie k nenávisti nemožno považovať za súčasť intelektuálnej diskusie.
Samotný Houellebecq vo svojich pamätiach Niekoľko mesiacov v mojom živote: október 2022 – marec 2023 označil svoje výroky za neobratné. Tvrdil, že sa stal obeťou vlastnej hlúposti či naivity, ako aj chamtivosti ľudí, ktorí chceli využiť, že je známy.