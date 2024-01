Vo Francúzsku zadržali 6 mužov za ozbrojenú lúpež módneho oblečenia

Paríž 17. januára (TASR) - Francúzski policajti zadržali mužov z ozbrojenej skupiny, ktorí vlani ukradli asi 50 modelov z kolekcie módnej značky Balmain. V módnom svete išlo o bezprecedentný incident počas parížskeho týždňa módy a takmer sa zrušila módna prehliadka. V stredu to uviedla agentúra AFP, informuje TASR.



Polícia zadržala šiestich mužov vo veku okolo 20 rokov v utorok na predmestí Paríža, uviedol policajný zdroj. Potvrdil informáciu, ktorú ako prvý zverejnil francúzsky módny časopis Elle.



Podľa policajného zdroja sa počas domových prehliadok našlo aj niekoľko ukradnutých modelov. Útočníci sa preto pravdepodobne nezamerali konkrétne na túto značku.



"Ak by by konali na konkrétnu objednávku, veci by predali," uviedol citovaný zdroj.



Ozbrojená skupina vlani v septembri uniesla autododávku s modelmi značky Balmain na trase z letiska Charlesa de Gaulla do parížskeho sídla značky. O desať dní na to bola plánovaná módna prehliadka. Tím módneho domu Balmain stihol modely vyrobiť nanovo.



"Je to neúcta. Zdieľam to s vami ako pripomienku, aby ste nič nebrali ako samozrejmosť," uviedol vtedy kreatívny riaditeľ značky Olivier Rousteing.