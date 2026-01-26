< sekcia Zahraničie
Vo Francúzsku zadržali Britov, vraj chystali násilie proti migrantom
Zdroje z polície podľa AFP informovali, že zadržaní Briti na platforme YouTube v priamom prenose vysielali z francúzskeho pobrežia obsah, ktorý mohol podnecovať k nenávisti.
Autor TASR
Paríž 26. januára (TASR) - Vo Francúzsku zadržali dvoch britských občanov, ktorých na základe ich vyjadrení na sociálnych sieťach podozrievajú z podnecovania nenávisti a účasti v skupine, ktorej cieľom bolo pripravovať násilné akcie proti migrantom. Pre agentúru AFP to v pondelok uviedli miestne úrady, informuje TASR.
Dvojicu zrejme krajne pravicových aktivistov vo veku 35 a 53 rokov zadržali v nedeľu večer neďaleko francúzskeho mesta Calais. Oboch mužov umiestnili do väzby, uviedol úrad prokuratúry v departemente Pas-de-Calais.
Briti pricestovali do Francúzska, aby sa zúčastnili na zhromaždení, na ktoré v britskom prístave Dover a na severnom pobreží Francúzska prostredníctvom sociálnej siete vyzval britský krajne pravicový aktivista Daniel Thomas.
Zhromaždenie, ktoré Thomas nazval Overlord zrejme v narážke na rovnomennú operáciu spojencov z druhej svetovej vojny, francúzske úrady vopred zakázali. Napriek tomu ale Thomas v sobotu podľa AFP zverejnil videá a fotografie, ktoré boli podľa neho natočené v ten deň na francúzskych plážach. Je na nich s desiatkou ďalších mužov, pričom všetci sú oblečení v tmavom odeve a mávajú britskými vlajkami.
Zdroje z polície podľa AFP informovali, že zadržaní Briti na platforme YouTube v priamom prenose vysielali z francúzskeho pobrežia obsah, ktorý mohol podnecovať k nenávisti.
Dvojicu zrejme krajne pravicových aktivistov vo veku 35 a 53 rokov zadržali v nedeľu večer neďaleko francúzskeho mesta Calais. Oboch mužov umiestnili do väzby, uviedol úrad prokuratúry v departemente Pas-de-Calais.
Briti pricestovali do Francúzska, aby sa zúčastnili na zhromaždení, na ktoré v britskom prístave Dover a na severnom pobreží Francúzska prostredníctvom sociálnej siete vyzval britský krajne pravicový aktivista Daniel Thomas.
Zhromaždenie, ktoré Thomas nazval Overlord zrejme v narážke na rovnomennú operáciu spojencov z druhej svetovej vojny, francúzske úrady vopred zakázali. Napriek tomu ale Thomas v sobotu podľa AFP zverejnil videá a fotografie, ktoré boli podľa neho natočené v ten deň na francúzskych plážach. Je na nich s desiatkou ďalších mužov, pričom všetci sú oblečení v tmavom odeve a mávajú britskými vlajkami.
Zdroje z polície podľa AFP informovali, že zadržaní Briti na platforme YouTube v priamom prenose vysielali z francúzskeho pobrežia obsah, ktorý mohol podnecovať k nenávisti.