Vo Francúzsku zadržali dcéru zosadeného tuniského prezidenta bin Alího
Autor TASR
Paríž 30. septembra (TASR) - Úrady vo Francúzsku zadržali dcéru zosadeného tuniského prezidenta Zína Ábidína bin Alího. Stalo sa tak na žiadosť tuniskej strany, informovala v utorok agentúra AFP. Dodala, že k zadržaniu Halímy bin Alíovej došlo na letisku Charla de Gaulla, kde chcela nastúpiť do lietadla smerujúceho do Dubaja, píše TASR.
Bin Alíová sa má v stredu dostaviť na prokuratúru v Paríži, aby sa tam oboznámila so žiadosťou o predbežné zadržanie vydanou tuniskými úradmi. Následne bude umiestnená buď do vydávacej väzby alebo bude pod dohľadom súdu, dodala prokuratúra. Dôvod tuniskej žiadosti o zadržanie bin Alíovej zatiaľ nebol zverejnený.
Zín Ábidín bin Alí bol prvým lídrom krajín arabského sveta, ktorého v roku 2011 zvrhla vlna povstaní počas Arabskej jari. V Tunisku vládol od roku 1987 a niektorí politológovia ho vnímali ako protiváhu voči islamistickému extrémizmu, čelil však kritike za potláčanie opozície a neochotu zaviesť demokratické reformy.
Vo svojej vlasti bol viacnásobne odsúdený na doživotie, okrem iného za násilné potlačenie protestov, ktoré Tunisko zažilo v posledných týždňoch jeho vlády. Zahynulo počas nich viac než 300 ľudí.
