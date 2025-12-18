< sekcia Zahraničie
Vo Francúzsku zadržali druhého väzňa, ktorý ušiel z väznice v Dijone
Devätnásťročného mladíka, podozrivého z pokusu o vraždu súvisiaceho s drogami, vypátrali v juhofrancúzskom prístavnom meste Marseille.
Autor TASR
Marseille 18. decembra (TASR) - Francúzska polícia vo štvrtok zadržala druhého z dvojice väzňov, ktorí 27. novembra utiekli z väznice v Dijone tak, že prerezali mreže a spustili sa na zem pomocou zviazaných plachiet. Pre agentúru AFP to uviedli zdroje blízke vyšetrovaniu, píše TASR.
Devätnásťročného mladíka, podozrivého z pokusu o vraždu súvisiaceho s drogami, vypátrali v juhofrancúzskom prístavnom meste Marseille. Pátranie sa konalo aj na základe tzv. červeného obežníka, ktorý na väzňa na úteku vydala medzinárodná policajná organizácia Interpol.
Druhého 32-ročného väzňa, ktorý bol vo väzbe pre partnerské násilie, zadržali deň po úteku v kaviarni v jednej z dedín v departemente Saône-et-Loire.
Jedného z komplicov väzňov na úteku polícia zadržala 30. novembra počas policajnej operácie v meste Besançon. Mladík bol obvinený zo spoluúčasti na organizovaných útekoch z väzenia a zo zločineckého spolčenia a umiestnený do vyšetrovacej väzby.
Zástupca väzenských dozorcov krátko po úteku agentúre AFP povedal, že väzni použili „staromódne, ručné pílové listy“ a že niekoľko sa ich našlo už aj predtým. Francúzske médiá informovali, že pílový list väzňom pravdepodobne doručil dron.
Francúzsko patrí k tým krajinám Európy, ktoré majú najviac preplnené väznice. Väznica v Dijone, postavená v roku 1853, je v zlom stave, má kapacitu 180 miest, ale svoj trest si tam momentálne odpykáva 311 väzňov.
