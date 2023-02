VYHRÁŽAL SA ÚTOKOM VO VLAKU: Francúzska polícia už muža zadržala

Štrasburg 3. februára (TASR) - Francúzske bezpečnostné sily zadržali v piatok 24-ročného muža, ktorý sa vo vysokorýchlostnom vlaku TGV vyhrážal, že sa vyhodí do vzduchu. Už posudzujú jeho psychiatrický zdravotný stav, keďže žiadne výbušniny sa uňho nenašli. Informovala o tom polícia, na ktorú sa odvolala tlačová agentúra AFP.



Vlak TGV smerujúci z mesta Colmar na severovýchode Francúzska do Paríža mal meškanie, pretože ho zastavili, aby mohli zasiahnuť bezpečnostné sily, vysvetlil hovorca štátnej železničnej spoločnosti SNCF. "Krízová situácia sa skončila a je to pod kontrolou," uviedol pre AFP.



Miestna polícia oznámila, že 24-ročný muž "sa vyhrážal odpálením" a pýtal sa pasažierov, či veria v Boha, ale nemal pri sebe zbraň ani výbušniny.



Vlak s 280 cestujúcimi zastavili pred 08.00 h SEČ nakrátko v severovýchodnej obci Louvigny, aby mohla polícia podniknúť zásah a zadržať muža za "vyhrážanie sa spáchaním útoku". Približne 100 príslušníkov bezpečnostných síl a špeciálne vycvičené psy urobili "dôkladnú prehliadku" vlaku, ale nič podozrivé nenašli. Potom okolo 10.20 h SEČ sa vlak mohol znova pohnúť smerom do cieľa.



Podľa vyšetrovateľov muž, ktorý sa už vlani podobne vyhrážal vo vlaku v severovýchodnom meste Reims, podstupuje "psychiatrické vyšetrenie".



Policajný zdroj povedal, že muža najprv zadržal policajt, ktorý cestoval vo vlaku ako bežný pasažier na základe systému umožňujúceho policajtom viezť sa bezplatne, ak sprievodcovi oznámia svoju prítomnosť.



Toto pravidlo "každý deň dokazuje, aké je užitočné pre bezpečie Francúzov v doprave", vyhlásil minister vnútra Gérald Darmanin.