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DESIVÝ NÁLEZ: V byte objavili krabice s telami piatich novorodencov
Ľudské pozostatky našla polícia v pondelok v byte v historickom centre mesta Orange na juhovýchode Francúzska po tom, čo 32-ročná žena porodila zdravého chlapčeka.
Autor TASR
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Paríž 29. júla (TASR) - Francúzske úrady zadržali pár, v ktorého byte tento týždeň našli v kartónových krabiciach pozostatky piatich bábätiek. S odvolaním sa na nemenované zdroje oboznámené s vyšetrovaním o tom v stredu informovala agentúra AFP.
Ľudské pozostatky našla polícia v pondelok v byte v historickom centre mesta Orange na juhovýchode Francúzska po tom, čo 32-ročná žena porodila zdravého chlapčeka. Na svet ho priviedla doma a následne bola prevezená do nemocnice.
Muža, s ktorým žila a mali spolu už dve deti, podľa AFP rozrušilo, keď opäť veľmi neskoro zistil, že jeho partnerka je tehotná. Po hádke o škatuliach v ich byte sa rozhodol prehľadať ich, v pričom našiel „niečo, čo vyzeralo ako ľudské pozostatky“.
O náleze muž informoval nemocnicu, ktorá upovedomila príslušné úrady. Polícia pri domovej prehliadke našla telá zabalené v plastových vreciach uložených v krabiciach. Súdny lekár uviedol, že pozostatky pravdepodobne patria piatim novorodencom.
Francúzske média informovali, že pár bol v stredu vzatý do väzby. Ich dve deti vo veku osem a deväť rokov si vzali k sebe ich príbuzní, zatiaľ čo nedávno narodený chlapec bol zverený do starostlivosti sociálnych služieb.
Ľudské pozostatky našla polícia v pondelok v byte v historickom centre mesta Orange na juhovýchode Francúzska po tom, čo 32-ročná žena porodila zdravého chlapčeka. Na svet ho priviedla doma a následne bola prevezená do nemocnice.
Muža, s ktorým žila a mali spolu už dve deti, podľa AFP rozrušilo, keď opäť veľmi neskoro zistil, že jeho partnerka je tehotná. Po hádke o škatuliach v ich byte sa rozhodol prehľadať ich, v pričom našiel „niečo, čo vyzeralo ako ľudské pozostatky“.
O náleze muž informoval nemocnicu, ktorá upovedomila príslušné úrady. Polícia pri domovej prehliadke našla telá zabalené v plastových vreciach uložených v krabiciach. Súdny lekár uviedol, že pozostatky pravdepodobne patria piatim novorodencom.
Francúzske média informovali, že pár bol v stredu vzatý do väzby. Ich dve deti vo veku osem a deväť rokov si vzali k sebe ich príbuzní, zatiaľ čo nedávno narodený chlapec bol zverený do starostlivosti sociálnych služieb.