Vo Francúzsku zadržali tínedžera, údajne plánoval útok počas olympiády

Paríž 25. apríla (TASR) - Francúzske orgány činné v trestnom konaní zadržali a začali vypočúvať 16-ročného chlapca, ktorý avizoval, že chce spáchať útok počas letnej olympiády v Paríži. Polícia uňho našla sľub vernosti teroristickej sieti Islamský štát (IS). Prípad prevzala prokuratúra, ktorá sa zaoberá teroristickými činmi, informovala v stredu francúzska spravodajská televízia BFM.



BFM spresnila, že tínedžera zadržali v utorok na základe jeho statusu na sociálnych sieťach, v ktorom oznámil svoj zámer zaobstarať si komponenty na výrobu opasku, aký používajú samovražední atentátnici, a potom "zomrieť ako mučeník v mene islamského kalifátu".



Podľa zdroja blízkeho vyšetrovaniu status s týmto obsahom tínedžer zverejnil v pondelok na platforme Telegram.



Tohto chlapca francúzskej národnosti zatkli v utorok v jeho rodičovskom dome v Marignier v departemente Horné Savojsko v regióne Auvergne Rhône-Alpes hraničiacom so Švajčiarskom a Talianskom.



Pri prehliadke domu sa našiel chlapcov mobilný telefón a rôzne ručne písané dokumenty vrátane sľubu vernosti IS.



Počas výsluchov tínedžer vyhlásil, že svoju samovražednú misiu plánoval uskutočniť počas olympijských hier, a to v parížskej obchodnej štvrti La Défense. Ako vražedný nástroj chcel použiť buď pušku alebo opasok s výbušninou.



Cieľom vyšetrovania je zistiť, či skutočne došlo k plánovaniu teroristického činu a ak áno, v akom štádiu príprav bol zamýšľaný útok.