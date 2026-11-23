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Vo Francúzsku zadržali troch podozrivých z vykoľajenia vlaku
Polícia v pondelok v tábore neďaleko miesta nehody zadržala 45-ročného muža a jeho 22-ročných synov – dvojčatá, uviedol pre AFP jeden zo zdrojov.
Autor TASR
Rouen 23. novembra (TASR) - Francúzska polícia v pondelok v tábore pre kočovné komunity zadržala tri osoby v súvislosti so septembrovým vykoľajením vlaku, pri ktorom utrpelo zranenia 44 ľudí. S odvolaním sa na dva zdroje oboznámené s prípadom o tom informovala agentúra AFP, píše TASR.
Polícia v pondelok v tábore neďaleko miesta nehody zadržala 45-ročného muža a jeho 22-ročných synov – dvojčatá, uviedol pre AFP jeden zo zdrojov. Všetkých troch umiestnili do policajnej cely pre podozrenie z pokusu o krádež, krádeže spáchanej organizovanou skupinou a neúmyselného ublíženia na zdraví.
Vlak so 186 cestujúcimi sa vykoľajil 11. septembra medzi mestami Rouen a Caen v Normandii na severozápade Francúzska. Prokuratúra vtedy uviedla, že rušňovodič mal negatívny test na alkohol aj drogy a príčinou vykoľajenia mohol byť kus koľajnice nájdený na trati. Podľa miestneho predstaviteľa vážil približne 300 kilogramov.
Prezident Emmanuel Macron po nehode varoval pred rastúcou hrozbou tajných operácií Ruska v Európe a uviedol, že nariadil opatrenia na ochranu francúzskej kritickej infraštruktúry.
Vo Francúzsku sa pojmom „kočovníci“ označujú komunity s kočovným spôsobom života, pričom niektoré z nich majú rómsky pôvod.
Polícia v pondelok v tábore neďaleko miesta nehody zadržala 45-ročného muža a jeho 22-ročných synov – dvojčatá, uviedol pre AFP jeden zo zdrojov. Všetkých troch umiestnili do policajnej cely pre podozrenie z pokusu o krádež, krádeže spáchanej organizovanou skupinou a neúmyselného ublíženia na zdraví.
Vlak so 186 cestujúcimi sa vykoľajil 11. septembra medzi mestami Rouen a Caen v Normandii na severozápade Francúzska. Prokuratúra vtedy uviedla, že rušňovodič mal negatívny test na alkohol aj drogy a príčinou vykoľajenia mohol byť kus koľajnice nájdený na trati. Podľa miestneho predstaviteľa vážil približne 300 kilogramov.
Prezident Emmanuel Macron po nehode varoval pred rastúcou hrozbou tajných operácií Ruska v Európe a uviedol, že nariadil opatrenia na ochranu francúzskej kritickej infraštruktúry.
Vo Francúzsku sa pojmom „kočovníci“ označujú komunity s kočovným spôsobom života, pričom niektoré z nich majú rómsky pôvod.