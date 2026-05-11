Vo Francúzsku zadržali Tunisana podozrivého z prípravy útoku
Muža zadržali 7. mája, deň po začatí predbežného vyšetrovania pre podozrenie z teroristického sprisahania, uviedla prokuratúra.
Paríž 11. mája (TASR) - Francúzske úrady zadržali 27-ročného Tunisana podozrivého z plánovania násilného činu inšpirovaného džihádistickou organizáciou Islamský štát (IS). Agentúru AFP o tom v pondelok informovala francúzska prokuratúra. Muža v ten istý deň vzali do vyšetrovacej väzby, píše TASR.
Zdroj AFP oboznámený s prípadom uviedol, že vyšetrovanie odhalilo, že podozrivý mal v úmysle zaútočiť na „parížske múzeum, ako aj na členov židovskej komunity, aj keď nebol identifikovaný žiadny konkrétny cieľ“.
Muža zadržali 7. mája, deň po začatí predbežného vyšetrovania pre podozrenie z „teroristického sprisahania“, uviedla prokuratúra.
Okrem plánovania útoku v Paríži zvažoval podozrivý aj vstup do „radov teroristickej organizácie Islamský štát v Sýrii alebo Mozambiku“, dodala.
