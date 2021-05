Vo Francúzsku zaočkovali prvou dávkou vakcíny už 20 miliónov ľudí

Paríž 15. mája (TASR) - Prvú dávku vakcíny proti novému koronavírusu dostalo už 20 miliónov, teda približne 30 percent obyvateľov Francúzska. Oznámil to v sobotu francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorého citovala agentúra AFP.



Dvadsaťmiliónovú hranicu sa podarilo prekonať v sobotu, čo bol jeden z vopred stanovených cieľov francúzskej vakcinačnej kampane. "Je to významný medzník pre celú krajinu, ktorý posilňuje našu nádej na prekonanie krízy," komentoval francúzsky premiér Jean Castex počas návštevy vakcinačného centra v Paríži.



Oznámenie prichádza pred očakávaným otvorením vonkajších terás francúzskych reštaurácií, ktoré je súčasťou postupného uvoľňovania reštrikcií proti šíreniu koronavírusu.



Druhú dávku niektorej z proticovidových vakcín podali už takmer deviatim miliónom ľudí.



Do 15. júna by mal počet zaočkovaných prvou dávkou dosiahnuť 30 miliónov. Podľa Macrona by sa potom očkovanie mohlo otvoriť pre všetkých dospelých Francúzov. V súčasnosti sú vakcíny vyhradené len pre prioritné skupiny obyvateľstva a osoby nad 50 rokov.



Od 19. mája by sa vo Francúzsku mali s limitovaným počtom návštevníkov otvoriť múzeá, kiná, divadlá, koncertné siene, obchody s iným ako nevyhnutným tovarom a vonkajšie sedenia kaviarní a reštaurácií. Skráti sa tiež zákaz nočného vychádzania, ktorý už nebude platiť od 19.00, ale od 21.00 h. Ďalšie opatrenia by sa mali - v prípade pokračovania trendu zlepšovania epidemiologickej situácie - postupne uvoľňovať v priebehu júna.