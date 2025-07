Vo Francúzsku zastavili vyšetrovanie kauzy nezvládnutia pandémie

Paríž 7. júla (TASR) - Súd vo Francúzsku v pondelok zastavil stíhanie troch bývalých vládnych úradníkov vo veci údajného nezvládnutia pandémie vyvolanej chorobou COVID-19. V trojici vyšetrovaných bol aj expremiér a prezidentský kandidát do volieb v roku 2027 Édouard Philippe. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.



Súdny dvor republiky (CJR) ukončil vyšetrovanie päť rokov po jeho začatí v júli 2020. CJR konal na základe sťažností, že vtedajšia vláda nezvládla svoju reakciu na šírenie vírusu vrátane toho, že nezaobstarala dostatok ochranných prostriedkov a vydávala nejasné pokyny o nosení rúšok.



Vtedajší premiér Philippe, bývalá ministerka zdravotníctva Agnes Buzynová a jej nástupca vo funkcii Olivier Véran v tejto kauze figurovali ako asistovaní svedkovia – čo je vo francúzskom právnom systéme status na pomedzí svedka a podozrivého.



AFP pripomenula, že CJR je jediný súd vo Francúzsku oprávnený stíhať a súdiť bývalých a súčasných členov vlády za predpokladané trestné činy a priestupky spáchané počas výkonu svojich úradných povinností.



Prokuratúra podľa AFP dospela k záveru, že hoci opatrenia prijaté francúzskymi úradmi na boj proti šíreniu COVID-19 neboli dostatočné, ani Philippe, ani Véran úmyselne neodmietli reagovať na túto zdravotnú krízu. „Každý na svojej úrovni bojoval proti epidémii od okamihu, keď sa objavila vo Francúzsku,“ uvádza sa v žiadosti.



Buzynová bola ostro kritizovaná za to, že na začiatku covidovej epidémie opustila post ministerky zdravotníctva, aby mohla kandidovať na post primátorky Paríža. V skutočnosti z funkcie odišla 16. februára 2020 – niekoľko dní pred tým, ako bola vo Francúzsku oficiálne vyhlásená mimoriadna situácia, dodala generálna prokuratúra.



Buzynová bola vyšetrovaná aj za ohrozenie životov iných osôb, ale francúzsky kasačný súd toto obvinenie v januári 2023 stiahol.



Philippe, ktorý pôsobil ako premiér od roku 2017 do júla 2020, je primátorom severofrancúzskeho prístavného mesta Le Havre a vedie pravicovú stranu prepojenú s vládnucimi centristami. Momentálne je jediným popredným kandidátom, ktorý už oznámil zámer kandidovať v prezidentských voľbách v roku 2027.



Podľa francúzskeho úradu verejného zdravotníctva od februára 2020 do septembra 2023, keď Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila koniec stavu globálnej zdravotnej núdze, zomrelo na covid vo Francúzsku približne 168.000 ľudí. Prvé úmrtie pacienta s covidom bolo zaznamenané 25. februára 2020.