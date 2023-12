Vo Francúzsku zatkli muža za vraždu manželky a 4 detí, uviedla polícia

Paríž 26. decembra (TASR) - Francúzska polícia zatkla v utorok muža podozrivého z vraždy manželky a ich štyroch detí, ktorých našli mŕtvych v dome na Prvý sviatok vianočný 25. decembra. Informoval o tom zdroj z policajných a justičných orgánov. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Úrady našli v pondelok večer telá 35-ročnej ženy a detí vo veku deväť mesiacov, štyri roky, sedem a desať rokov v ich byte v meste Meaux východne od francúzskej metropoly Paríž po tom, čo znepokojení príbuzní a priatelia zalarmovali políciu, uviedol miestny prokurátor Jean-Baptiste Bladier.



Policajný zdroj povedal, že 33-ročného hlavného podozrivého zadržali počas pátrania v neďalekom meste Sevran.



"V byte sa nenašli žiadne stopy po vlámaní a vniknutí a otec tam nebol," uviedol už predtým.



Francúza, ktorý je vyučený inštalatér, zadržali už v roku 2019, keď bodol svoju partnerku do lopatky a pokúsil sa zabiť. Vtedy čakala žena ich tretie dieťa. Odmietla však podať trestné oznámenie, informoval Bladier.



Dokumenty nájdené v ich byte naznačovali, že muž dostával psychiatrickú liečbu od roku 2017.



Pár, ktorý sa zoznámil na strednej škole, mal spolu štyri deti ešte predtým, ako v októbri uzavrel manželstvo.



Polícia podľa prokurátora vnikla do ich prízemného bytu cez okno spálne a objavila "scénu veľmi násilného zločinu", pokrytú krvou.



Policajný zdroj povedal, že matka ležala na chodbe, deti našli mŕtve v ich izbách, v kuchyni a kúpeľni.



"Matka a dve dievčatá mali veľmi veľký počet bodných rán," oznámil prokurátor. Dvaja mladší chlapci nemali bodné rany a zrejme boli udusení.



Versailleská justičná polícia začala vyšetrovanie "úkladnej vraždy".



V regióne metropoly Paríž došlo v uplynulom období k sérii vrážd detí, pripomína AFP. Koncom novembra sa 41-ročný muž priznal k vražde svojich troch dcér vo veku od štyroch do 11 rokov a sám sa vzdal polícii, ktorá telá obetí objavila v jeho dome v meste Alfortville na juhovýchodnom okraji Paríža.



O mesiac skôr, v októbri, zabil príslušník žandarmérie svoje tri dcéry a následne spáchal samovraždu doma v meste Vémars, severovýchodne od Paríža.



Vo Francúzsku zavraždia ženu každé tri dni. Vlani tam zabil približne 118 žien buď ich partner, alebo bývalý partner.