Vo Francúzsku zatkli Taliana za 160 znásilnení a sexuálnych útokov

Paríž 23. októbra (TASR) – Taliana zatkli vo Francúzsku na základe zatykača vydaného Nemeckom, kde ho hľadajú pre obvinenia zo spáchania 160 znásilnení a sexuálnych útokov na svoju dcéru aj ďalšie neplnoleté osoby. Polícia to v piatok uviedla pre tlačovú agentúru AFP.



Muža vo veku 52 rokov zatkli minulý piatok na základe európskeho zatykača južne od francúzskeho mesta Štrasburg, neďaleko nemeckej hranice. Zadržali ho za údajné zločiny spáchané počas 14-ročného obdobia, ktoré sa začalo v roku 2000.



Nemecko proti nemu otvorilo 122 vyšetrovaní, uviedol francúzsky Národný útvar pre pátranie po osobách na úteku (BNRF).



Talian je obvinený zo znásilňovania vlastnej dcéry počas obdobia približne desiatich rokov so začiatkom v roku 2000. Je tiež obvinený, že ten istý zločin páchal za rovnaké obdobie aj na neplnoletých dcérach inej partnerky.

„Takto sa správal v rôznych svojich rodinných kruhoch," vysvetlil BNRF.



Nemecká polícia upozornila francúzsky BNRF začiatkom októbra na to, že hľadaný muž ušiel z Nemecka do regiónu Alsasko vo východnom Francúzsku.



Zatkli ho v dome jednej partnerky v obci Rumersheim-le-Haut južne od Štrasburgu v spomínanom Alsasku. Muža zadržiavajú vo väzbe v neďalekom meste Colmar, odkiaľ ho vydajú nemeckým úradom, doplnil BNRF.