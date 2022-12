Vo Francúzsku zomrel za podozrivých okolností ďalší ruský podnikateľ

Moskva/Paríž 18. decembra (TASR) - Na francúzskom Azúrovom pobreží zomrel Dmitrij Zelenov, bývalý majiteľ ruskej developerskej spoločnosti Donstroj. V sobotu o tom informovali denník Večerňaja Moskva a ruský telegramový kanál Baza, informáciu potvrdila v nedeľu denníku Nice-Matin prokuratúra v meste Grasse.



Zelenov zomrel 10. decembra v Pasteurovej nemocnici v Nice a podozrivý prípad vyšetruje policajná stanica v Antibes, uviedla pre Nice-Matin francúzska prokuratúra.



Dmitrij Zelenov bol v piatok 9. decembra na večeri u priateľov v meste Antibes. Pri odchode mu prišlo zle, prepadol cez zábradlie a udrel si hlavu. Upadol do bezvedomia a privolaná sanitka ho previezla do nemocnice v Nice na jednotku intenzívnej starostlivosti. Na druhý deň zomrel bez toho, aby sa prebral, uviedol denník Večerňaja Moskva.



Podľa telegramového kanála Baza, známeho prepojením s ruskými bezpečnostnými službami, sa Zelenov krátko pred smrťou podrobil cievnej operácii kvôli problémom so srdcom.



Dmitrij Zelenov bol spoluvlastníkom firmy Donstroj, ktorá patrila medzi najväčších developerov v Moskve na prelome storočia. Stavala elitné obytné komplexy a veža Triumph Palace, vysoká 254 metrov, bola istý čas najväčšou obytnou budovou v Európe. Po globálnej finančnej kríze v roku 2008 však pre dlhy o firmu prišiel. Ešte predtým časopis Forbes odhadol jeho majetok na 1,4 miliardy dolárov.



Smrť Zelenova dopĺňa dlhý zoznam podozrivých úmrtí a zmiznutí ruských podnikateľov od začiatku vojny proti Ukrajine. Patria k nim viceprezident Gazprombank Vladislav Avajev, manažér plynárenského gigantu Novatek Sergej Protoseňa, konateľ ruskej ropnej spoločnosti Lukoil Alexander Subotin, manažér plynárenskej spoločnosti Gazprom Alexander Ťuľakov a ďalší.