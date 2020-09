Vo Francúzsku zomrel známy veterán vyznamenaný De Gaullom

Paríž 9. septembra (TASR) - Vo veku 100 rokov vo Francúzsku zomrel Edgard Tupët-Thomé, jeden z posledných účastníkov protinacistického odboja.



Úrady oznámili, že po úmrtí Tupët-Thomého zostali vo Francúzsku nažive už len traja z približne 1000 odbojárov, ktorých sa statočnosť Radom oslobodenia vyznamenal legendárny generál a neskorší francúzsky prezident Charles de Gaulle.



Spomedzi 1038 vyznamenaných žijú ešte traja: Daniel Cordier, Hubert Germain a Pierre Simonet. Nositelia tohto radu, ktorý je druhým najvýznamnejší po Rade Čestnej légie, sa volajú "compagnons de la Libération".



Ako informovala agentúra AFP, počas druhej svetovej vojny, po obsadení Francúzska nemeckou armádou, Tupët-Thomé pomáhal britským jednotkám pri evakuácii vojakov z mesta Dunkirk. Dostal sa aj do nemeckého zajatia, z ktorého sa mu počas prevozu do Nemecka podarilo ujsť. Krátko na to sa pridal k francúzskemu hnutiu odboja a slúžil v ňom ako výsadkár. Absolvoval výcvik v Británii a potom sa zúčastnil na výsadkoch v Bretónsku, v pohorí Jura i v Holandsku. Bol tiež nasadený na francúzske ostrovy Saint-Pierre-et-Miquelon pri atlantickom pobreží Kanady.



Po vojne Tupët-Thomé odišiel do civilu a pracoval ako administrátor v Tunisku a potom v rôznych spoločnostiach.



Z viac ako 1000 De Gaullom ocenených hrdinov hnutia odporu ich tretina zahynula v boji a 80 percent tých, čo prežili, utrpelo pri bojových operáciách zranenia, dodala agentúra AFP.