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Veľká tragédia: Vo Francúzsku zomrelo ďalšie batoľa zabudnuté v aute
Dieťa bolo nájdené v bezvedomí a so známkami prehriatia vo vozidle na parkovisku univerzitného kampusu v 10. obvode Marseille.
Autor TASR
Paríž 26. júna (TASR) - Vlna horúčav vo Francúzsku si vyžiadal život ďalšieho dieťaťa - v meste Marseille zomrel 18-mesačný chlapec, ktorého jeden z rodičov v pondelok zabudol v aute zaparkovanom v areáli lekárskej fakulty La Timone. V piatok o tom informovali miestne médiá, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Dieťa bolo nájdené v bezvedomí a so známkami prehriatia vo vozidle na parkovisku univerzitného kampusu v 10. obvode Marseille. Podľa dostupných informácií jeden z rodičov dieťa zabudol v aute pri odchode do práce. Batoľa po vyslobodení z auta previezli do nemocnice La Timone, kde ho lekári urgentne ošetrili, no napriek ich snahe zomrelo.
V čase tragédie bola v departemente Bouches-du-Rhône vydaná výstraha pred vlnou horúčav, pričom teploty v Marseille dosahovali približne 33 stupňov Celzia.
Nebývalá vlna horúčav sužujúca Európu od začiatku týždňa si vo Francúzsku vyžiadala životy už najmenej štyroch malých detí, ktoré rodičia pred odchodom za inými povinnosťami zabudli v zaparkovanom aute a ony zomreli v dôsledku tzv. syndrómu zabudnutého dieťaťa. Okrem nich úrady hlásia aj smrť najmenej 55 ľudí, ktorí sa utopili, keď sa pokúšali schladiť mimo povolených alebo strážených miest na kúpanie.
V krajinách, ktoré už niekoľko dní zažívajú rekordné horúčavy, ako napríklad Francúzsko a Spojené kráľovstvo, sa nemocnice začínajú napĺňať: horúčavy prispievajú k zhoršovaniu zdravotného stavu seniorov, ľudí s chronickými chorobami, detí, ale aj tínedžerov či bezdomovcov. Úrady evidujú nárast úmrtí spojených s utopením, hypertermiou a infarktom.
Extrémne horúčavy zažíva aj Nemecko či Holandsko, kde úrady niektorých regiónov neodporúčajú cestovať a väčšina škôl je zatvorená.
V Taliansku je v 18 mestách vrátane Ríma a Milána vyhlásený najvyšší stupeň varovania pred vysokými teplotami. Tie neškodia len ľuďom, ale aj prírode: napr. lagúny v delte rieky Pád na severovýchode krajiny sa extrémne prehrievajú.
„Tvoria sa makroriasy, úmrtnosť mušlí je vysoká (...). Keby to trvalo týždeň, zvládli by sme to, ale tieto dlhotrvajúce horúčavy spôsobujú naozaj vážne problémy,“ uviedol predseda rybárskeho družstva v meste Scardovari Paolo Mancin, stojac vo vode s teplotou 31 stupňov Celzia.
Dieťa bolo nájdené v bezvedomí a so známkami prehriatia vo vozidle na parkovisku univerzitného kampusu v 10. obvode Marseille. Podľa dostupných informácií jeden z rodičov dieťa zabudol v aute pri odchode do práce. Batoľa po vyslobodení z auta previezli do nemocnice La Timone, kde ho lekári urgentne ošetrili, no napriek ich snahe zomrelo.
V čase tragédie bola v departemente Bouches-du-Rhône vydaná výstraha pred vlnou horúčav, pričom teploty v Marseille dosahovali približne 33 stupňov Celzia.
Nebývalá vlna horúčav sužujúca Európu od začiatku týždňa si vo Francúzsku vyžiadala životy už najmenej štyroch malých detí, ktoré rodičia pred odchodom za inými povinnosťami zabudli v zaparkovanom aute a ony zomreli v dôsledku tzv. syndrómu zabudnutého dieťaťa. Okrem nich úrady hlásia aj smrť najmenej 55 ľudí, ktorí sa utopili, keď sa pokúšali schladiť mimo povolených alebo strážených miest na kúpanie.
V krajinách, ktoré už niekoľko dní zažívajú rekordné horúčavy, ako napríklad Francúzsko a Spojené kráľovstvo, sa nemocnice začínajú napĺňať: horúčavy prispievajú k zhoršovaniu zdravotného stavu seniorov, ľudí s chronickými chorobami, detí, ale aj tínedžerov či bezdomovcov. Úrady evidujú nárast úmrtí spojených s utopením, hypertermiou a infarktom.
Extrémne horúčavy zažíva aj Nemecko či Holandsko, kde úrady niektorých regiónov neodporúčajú cestovať a väčšina škôl je zatvorená.
V Taliansku je v 18 mestách vrátane Ríma a Milána vyhlásený najvyšší stupeň varovania pred vysokými teplotami. Tie neškodia len ľuďom, ale aj prírode: napr. lagúny v delte rieky Pád na severovýchode krajiny sa extrémne prehrievajú.
„Tvoria sa makroriasy, úmrtnosť mušlí je vysoká (...). Keby to trvalo týždeň, zvládli by sme to, ale tieto dlhotrvajúce horúčavy spôsobujú naozaj vážne problémy,“ uviedol predseda rybárskeho družstva v meste Scardovari Paolo Mancin, stojac vo vode s teplotou 31 stupňov Celzia.