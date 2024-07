Vo Francúzsku zvíťazila ľavica, zostavenie vlády ale bude náročné

Paríž 8. júla (TASR) - Francúzsko sa v súčasnosti vyrovnáva s hlbokým politickým zmätkom, ktorý by mohla využiť Marine Le Penová, uviedol v pondelok výkonný riaditeľ poradenskej spoločnosti Eurasia Group Mudžtabá Rahmán pre denník The Irish Times v reakcii na výsledky francúzskych parlamentných volieb. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters a denníka The Irish Times.



"Ďalšie rozhádané politické sily ľavice, pravice a stredu sa budú v nasledujúcich mesiacoch len s ťažkosťami pokúšať dohodnúť na čomkoľvek, čo by zmiernilo hnev alebo obavy francúzskych voličov," dodal Rahmán pre The Irish Times.



Vo voľbách, druhé kolo ktorých sa konalo v nedeľu, zvíťazila ľavicová aliancia Nový ľudový front (NFP). Žiadne z politických zoskupení však nezískalo dostatočnú väčšinu hlasov a preto je možné, že NFP sa pokúsi vytvoriť menšinovú vládu, prípadne širšiu a ťažkopádnu koalíciu, píše agentúra Reuters.



Výsledok volieb znamenal prehru aj pre stranu Obroda (RE) francúzskeho prezidenta Emanuela Macrona a môže výrazne ovplyvniť túto druhú najväčšiu ekonomiku eurozóny (Francúzsko), či samotné postavenie krajiny v Európskej únii i mimo nej.



Ľavica získala celkovo 182 kresiel, Macronova centristická aliancia 168 a Le Penovej Národné združenie (RN) 143 kresiel.



"Podľa postupov našich inštitúcií by mal Emanuel Macron dnes oficiálne vyzvať Nový ľudový front, aby nominoval premiéra," uviedla líderka zelených Marine Tondelierová, ktorá patrí medzi potenciálnych kandidátov na túto funkciu.



Premiér Gabriel Attal povedal, že podá demisiu. Zatiaľ však nie je zrejmé, či ju prezident okamžite prijme vzhľadom na náročné zostavovanie vlády. Attal by podľa svojich slov bol ochotný zostať vo funkcii dočasného predsedu vlády. "Svoje povinnosti budem plniť dovtedy, dokým to bude potrebné. Inak tomu ani byť nemôže vzhľadom na blížiaci sa termín (olympijských hier), ktorý je pre našu krajinu dôležitý" uviedol Attal.



Strany NFP, medzi ktoré patrí Francúzska komunistická strana (PCF), Nepoddajné Francúzsko (LFI), Európa Ekológia – Zelení (EELV) a Socialistická strana (PS), sa v noci stretli na prvých rokovaniach o ďalšom postupe. Líder PS Olivier Faure v pondelok uviedol, že francúzska ľavica si v priebehu tohto týždňa vyberie svojho kandidáta na post premiéra.



Niektoré z centristických osobností už vyjadrili ochotu spolupráce s NFP, no zároveň odmietli LFI, ktorú mnohí z nich považujú za extrémistickú.



Výsledok RN bol výrazne odlišný od predbežných výsledkov prieskumov. Líder Národného združenia Jordan Bardella vo svojej prvej reakcii označil spoluprácu strán proti RN za "hanebné spojenectvo", ktoré podľa neho paralyzuje Francúzsko.