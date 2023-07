Vo francúzskych mestách pokračovali protesty kvôli zastrelenému

Paríž 8. júla (TASR) - Vo viacerých francúzskych mestách sa v sobotu opäť konali protesty proti násilnej smrti tínedžera, ktorého koncom júna zastrelil policajt pri dopravnej kontrole na predmestí Paríža. Po celej krajine boli na víkend ohlásené desiatky protestných pochodov proti údajnej policajnej brutalite a rasizmu, informuje agentúra AFP.



V Štrasburgu na severovýchode krajiny vyšlo do ulíc niekoľko stoviek demonštrantov, ktorí pochodovali za transparentom s nápisom: "So zármutok a s hnevom".



V juhofrancúzskom Marseille sa mal podľa agentúry DPA protest konať pôvodne v centre, ale na pokyn polície sa uskutočnil v inej časti mesta. Demonštranti vyšli do ulíc aj v meste Saint-Nazaire na západe Francúzska.



Celkovo bolo na sobotu a nedeľu ohlásených po celej krajine asi 30 protestov proti policajnému násiliu.



Protestné zhromaždenie sa v sobotu napriek zákazu uskutočnilo aj v centre Paríža a zúčastnilo sa na ňom viac než 1000 ľudí vrátane niekoľkých poslancov francúzskeho parlamentu.



Pôvodne malo ísť o spomienkový pochod na pamiatku 24-ročného černošského mladíka Adamu Traorého. Ten zomrel pred siedmimi rokmi -19.júla 2016, taktiež v dôsledku policajného zásahu, a jeho smrť rovnako vyvolala vo Francúzsku vlnu protestov a nepokojov.



Traorého sestra chcela pochod pôvodne zorganizovať na parížskych predmestiach Persan a Beaumont-sur-Oise, čo však súd zakázal pre vysoké riziko, že by v súčasnej napätej situácii mohol prispieť k narušeniu verejného poriadku.



Sestra toto rozhodnutie odsúdia zhromaždenie namiesto toho uskutočnila na Námestí Republiky v centre Paríža, hoci ho aj tamojšie úrady zakázali. Konanie protestu napriek tomu podporili aj viaceré odborové zväzy, politické strany a združenia.



"(Úrady) povoľujú pochody neonacistov, ale nám to nedovolia. Francúzsko nám nemôže dávať žiadne morálne ponaučenia. Jeho polícia je rasistická a násilná," vyhlásila na sobotňajšom proteste Assa Traoréová.



Zhruba týždeň trvajúce nepokoje vypukli v rôznych oblastiach Francúzska po tom, ako policajt 27. júna pri kontrole vozidla na parížskom predmestí Nanterre zastrelil 17-ročného mladíka alžírskeho pôvodu Nahela M. Táto udalosť znovu oživila rasové napätie v krajine, ako aj dlhoročnú kritiku prístupu francúzskej polície k príslušníkom menšín.



Vlna nepokojov v krajine už viacmenej ustala. Existujú však obavy, že by násilnosti mohli opäť vypuknúť 14. júla, keď Francúzsko oslavuje štátny sviatok - Deň Bastily - pripomínajúci začiatok Veľkej francúzskej revolúcie.