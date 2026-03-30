Vo francúzskych obciach ovládnutých krajnou pravicou zvesili vlajky EÚ
Počas komunálnych volieb si RN pripísala víťazstvá v malých a stredne veľkých mestách, ale nepodarilo sa jej získať žiadne väčšie aglomerácie.
Autor TASR
Paríž 30. marca (TASR) - Niekoľko starostov a primátorov, ktorí boli v nedávnych komunálnych voľbách vo Francúzsku zvolení za krajne pravicového Národné združenie (RN), dalo z priečelia svojich radníc zvesiť vlajky Európskej únie. Tento krok, podporovaný vedením RN, označil francúzsky vládny kabinet za „populistický“, informovala agentúra AFP.
Počas komunálnych volieb si RN pripísala víťazstvá v malých a stredne veľkých mestách, ale nepodarilo sa jej získať žiadne väčšie aglomerácie. Popularita tejto protiimigračnej a euroskeptickej strany je na vzostupe a jej vedenie verí, že v budúcoročných prezidentských voľbách jej kandidát alebo kandidátka získa aj túto najvyššiu funkciu v krajine.
Vlajku EÚ dal z radnice zvesiť primátor juhofrancúzskeho mesta Carcassonne Christophe Barthes, ktorý na sieti X zverejnil zábery, ako osobne sťahuje vlajku EÚ a ponecháva len francúzsku trikolóru a vlajku regiónu Okcitánsko.
Barthesov príklad nasledoval aj nový starosta prímorskej obce Cagnes-sur-Mer Bryan Masson a Anthony Garénaux-Glinkowski, ktorý bol za RN zvolený za primátora severofrancúzskeho mesta Harnes. Garénaux-Glinkowski stiahol aj ukrajinskú vlajku, ktorú na radnice vo Francúzsku vyvesili na znak solidarity po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022.
Francúzsky minister pre Európu Benjamin Haddad odsúdil tento krok ako „populizmus“. „Odmietnu aj európske fondy, ktoré naši farmári, naše podniky dostávajú na reindustrializáciu a pre naše regióny? Vrátia nám svoje príspevky z Európskeho parlamentu?“ pýtal sa Haddad vo vyhlásení pre agentúru AFP. „Toto je populizmus, ktorý ukazuje, že sa RN nezmenilo,“ dodal.
AFP podotkla, že vo Francúzsku žiadny zákon nevyžaduje, aby vlajka EÚ bola na priečeliach radníc. Výnimkou je 9. máj ako Deň Európy. Niektorí predstavitelia RN argumentujú, že európska vlajka je v krajine „ilegitímna“, pretože ju Francúzi odmietli v referende v roku 2005.
Kontroverziu vo Francúzsku vyvolalo aj nainštalovanie vlajky EÚ pod Víťazným oblúkom v Paríži, kde bola vystavená od 31. decembra 2021 do 2. januára 2022 pri príležitosti francúzskeho predsedníctva EÚ. Mnohí politici vtedy odsúdili absenciu francúzskej trikolóry. Európska vlajka bola následne odstránená.
V roku 2023 Národné zhromaždenie schválilo návrh zákona, ktorý by zaviedol povinné vyvesenie francúzskej a európskej vlajky na priečelí radníc obcí s viac ako 1500 obyvateľmi. Návrh zatiaľ nebol prerokovaný v Senáte.
V januári 2026 niekoľko radníc, prevažne v rurálnych oblastiach, zvesilo európsku vlajku na podporu poľnohospodárov, ktorí kritizovali obchodnú dohodu EÚ s krajinami spoločenstva Mercosur.
