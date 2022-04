Vo francúzskych prezidentských voľbách uspeli Macron a Le Penová

Paríž 10. apríla (TASR) - Najúspešnejšími kandidátmi v nedeľňajšom prvom kole prezidentských volieb vo Francúzsku boli súčasný centristický prezident Emmanuel Macron a líderka krajnej pravice Marine Le Penová. Vyplýva to z prvých exitpollov, ktoré boli zverejnené po zatvorení volebných miestností, informovala agentúra AFP. Macron a Le Penová by tak mali postúpiť do druhého kola volieb, ktoré je naplánované na 24. apríla.



Podľa predbežných výsledkov, ktoré zvyknú byť podľa AFP veľmi presné, vyhral prvé kolo francúzskych prezidentských volieb Macron, ktorý by mal získať 28,1 až 29,7 percenta hlasov. Za ním nasledovala Le Penová, u ktorej sa predpokladá zisk 23,3 až 24,7 percenta hlasov.



Rozdiel vo volebných výsledkoch medzi týmito dvoma najúspešnejšími kandidátmi je tak o niečo vyšší, než pôvodne predpovedali predvolebné prieskumy, poznamenáva AFP.



Očakáva sa však, že duel medzi Macronom a Le Penovou skončí v druhom kole prezidentský volieb s oveľa tesnejším výsledkom, než v roku 2017, keď Macron porazil šéfku krajine pravice so ziskom 66 percent hlasov.



Na treťom mieste sa umiestnil ľavičiar Jean-Luc Mélenchon, ktorý by mohol získať 19,8 až 20,8 percenta hlasov. Podľa exitpollov sa na štvrtom mieste umiestnil krajne pravicový kandidát Éric Zemmour so ziskom nanajvýš siedmich percent. O Elyzejský palác bojovalo i ďalších osem kandidátov, nikto z nich však nezískal viac ako päť percent hlasov.



Oprávnenie voliť malo približne 48,7 milióna obyvateľov Francúzska. Podľa francúzskeho denníka Le Monde sa prvého kola prezidentských volieb zúčastnilo približne 74 percent voličov.



Emmanuel Macron sa v tohtoročných voľbách uchádza už o druhé funkčné obdobie. Agentúra Reuters však upozorňuje, že za posledných 20 rokov sa vo Francúzku žiadnemu prezidentovi nepodarilo získať aj druhé funkčné obdobie.