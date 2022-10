Vo Frankfurte našli v lietadle z Iránu telo muža

Frankfurt nad Mohanom 28. októbra (TASR) - Telo mŕtveho muža bolo vo štvrtok nájdené na letisku v nemeckom meste Frankfurt nad Mohanom v podvozku lietadla spoločnosti Lufthansa. Informovali o tom spravodajský server hessenschau.de a agentúra DPA s odvolaním sa na políciu. Podľa denníka Bild smeroval airbus A340 z iránskeho hlavného mesta Teherán.



Muža bez známok života našli pracovníci letiska vykonávajúci údržbu lietadla vo štvrtok dopoludnia, a to až štyri hodiny po začiatku prác. Podľa údajov hovorcu polície pristál stroj linky LH 601 vo Frankfurte vo štvrtok po 05.00 h.



Identita muža zverejnená nebola. Nejasné je aj to, ako dlho ležal v podvozkovom priestore lietadla. Priamy let na trase Teherán – Franfurt nad Mohanom trvá podľa plánu 5,5 hodiny.



Vyšetrovanie prevzala frankfurtská prokuratúra.



Na webstránke Lufthansy sa uvádza, že rovnaký let naplánovaný na piatok bol zrušený.