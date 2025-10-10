< sekcia Zahraničie
Vo Frankfurte prehľadali policajné stanice a byty príslušníkov polície
Mohuč 10. októbra (TASR) - Nemecká prokuratúra spolu s príslušníkmi úradu pre vyšetrovanie trestných činov v piatok ráno prehľadala viacero policajných staníc a bytov vo Frankfurte nad Mohanom pre podozrenia z násilia páchaného na zadržaných osobách. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Prehľadané boli štyri policajné stanice a 21 bytov pre podozrenia z neoprávneného ublíženia na zdraví šiestim mužom počas alebo po zatýkaní v období od februára do konca apríla.
Zatiaľ nebol nikto zatknutý, no viacerým policajtom bol pozastavený výkon služby alebo boli dočasne preložení. Podozrenie sa týka 17 osôb z Frankfurtu nad Mohanom - piatich policajtiek a 12 policajtov - vo veku od 24 do 56 rokov, uviedla prokuratúra. Niektorí sú obvinení z toho, že ako svedkovia tieto činy nenahlásili.
Podľa vyjadrení prokuratúry existujú záznamy niektorých incidentov buď z kamerového systému na policajnej stanici, z osobných kamier na uniformách policajtov alebo z verejných kamerových systémov.
Do razií bolo celkovo zapojených približne 150 členov štátneho úradu pre vyšetrovanie trestných činov a úradníkov z prokuratúry. Podozrivým boli zabavené mobilné telefóny a dátové nosiče.
