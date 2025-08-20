< sekcia Zahraničie
Vo Fukušime nasadili roboty pre prípravy na odstránenie materiálu
Verejnoprávna televízia NHK a ďalšie japonské médiá informovali, že prieskum bude pokračovať približne jeden mesiac.
Autor TASR
Tokio 20. augusta (TASR) - Technici v japonskej jadrovej elektrárni Fukušima vyslali v utorok dva diaľkovo ovládané roboty do jednej z poškodených budov reaktora v rámci príprav na odstránenie rádioaktívneho odpadu. Podľa agentúry AFP zostáva v elektrárni približne 880 ton nebezpečného materiálu, píše TASR.
Odstránenie roztaveného paliva a iného odpadu z Fukušimy, ktorú v roku 2011 zasiahlo zemetrasenie a následne aj vlna cunami, je považované za najnáročnejšiu úlohu v rámci projektu vyraďovania elektrárne z prevádzky pre vysokú úroveň rádioaktivity.
Hovorca prevádzkovateľa Fukušimy TEPCO pre AFP uviedol, že spoločnosť v utorok nasadila dva roboty – s menami Spot a Packbot – do jednej z poškodených budov reaktora s cieľom zmerať úroveň žiarenia.
Oba roboty sú vybavené dozimetrami, zariadeniami na meranie tohto žiarenia, a robot Spot, vzhľadom pripomínajúci psa, má aj kameru. Výsledky skúmania budú použité na rozhodnutie o „metóde úplného odstránenia palivových trosiek“, oznámila spoločnosť TEPCO v tlačovej správe.
Verejnoprávna televízia NHK a ďalšie japonské médiá informovali, že prieskum bude pokračovať približne jeden mesiac.
AFP vysvetľuje, že v rámci skúšobného projektu boli pomocou špeciálnych nástrojov dvakrát odobraté malé vzorky rádioaktívneho materiálu na analýzu, ale úplné odstránenie ešte neprebehlo.
Spoločnosť TEPCO v júli oznámila, že rozsiahla operácia odstraňovania trosiek bola odložená minimálne do roku 2037. Firma predtým vyjadrila nádej, že tento proces sa začne už na začiatku 30. rokov.
AFP dodáva, že nový harmonogram spochybňuje predtým stanovené ciele spoločnosti TEPCO a japonskej vlády vyhlásiť elektráreň vo Fukušime za nefunkčnú do roku 2051. TEPCO však minulý mesiac uviedla, že termín je dosiahnuteľný, hoci uznala, že to bude „ťažké“.
Odstránenie roztaveného paliva a iného odpadu z Fukušimy, ktorú v roku 2011 zasiahlo zemetrasenie a následne aj vlna cunami, je považované za najnáročnejšiu úlohu v rámci projektu vyraďovania elektrárne z prevádzky pre vysokú úroveň rádioaktivity.
Hovorca prevádzkovateľa Fukušimy TEPCO pre AFP uviedol, že spoločnosť v utorok nasadila dva roboty – s menami Spot a Packbot – do jednej z poškodených budov reaktora s cieľom zmerať úroveň žiarenia.
Oba roboty sú vybavené dozimetrami, zariadeniami na meranie tohto žiarenia, a robot Spot, vzhľadom pripomínajúci psa, má aj kameru. Výsledky skúmania budú použité na rozhodnutie o „metóde úplného odstránenia palivových trosiek“, oznámila spoločnosť TEPCO v tlačovej správe.
Verejnoprávna televízia NHK a ďalšie japonské médiá informovali, že prieskum bude pokračovať približne jeden mesiac.
AFP vysvetľuje, že v rámci skúšobného projektu boli pomocou špeciálnych nástrojov dvakrát odobraté malé vzorky rádioaktívneho materiálu na analýzu, ale úplné odstránenie ešte neprebehlo.
Spoločnosť TEPCO v júli oznámila, že rozsiahla operácia odstraňovania trosiek bola odložená minimálne do roku 2037. Firma predtým vyjadrila nádej, že tento proces sa začne už na začiatku 30. rokov.
AFP dodáva, že nový harmonogram spochybňuje predtým stanovené ciele spoločnosti TEPCO a japonskej vlády vyhlásiť elektráreň vo Fukušime za nefunkčnú do roku 2051. TEPCO však minulý mesiac uviedla, že termín je dosiahnuteľný, hoci uznala, že to bude „ťažké“.