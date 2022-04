Vo štvrtok bolo cez humanitárne koridory evakuovaných 4676 ľudí

Kyjev 8. apríla (TASR) - Z ukrajinských miest bolo cez humanitárne koridory počas štvrtka evakuovaných 4676 ľudí. V príspevku na sociálnej sieti Facebook to uviedla ukrajinská vicepremiérka Iryna Vereščuková, na ktorú sa odvolala americká stanica CNN.



Z miest Mariupol a Berďansk na juhu krajiny odišlo dovedna 3256 ľudí. Z obliehaného Mariupola bolo 1205 z nich a zvyšných 2050 pochádzalo zo Záporožskej oblasti, konkrétne z miest Polohy, Vasylivka, Berďansk a Melitopol.



Ďalších 1420 osôb sa podarilo dostať do bezpečia z miest Lysyčansk, Severodoneck, Rubižne a Kreminna ležiacich v Luhanskej oblasti na východe Ukrajiny.



Vicepremiérka dodala, že do Melitopola na juhu smeruje deväť autobusov, ktoré majú pomôcť s evakuáciou a doručiť humanitárnu pomoc. Vo štvrtok podľa jej slov dorazili do mesta Tokmak dva autobusy, ktoré sa v piatok vydajú do Záporožia. Ďalšie autobusy budú zo Záporožia v piatok vyslané s cieľom evakuovať obyvateľov z Berďanska.



Ukrajinská vláda vyzvala vo štvrtok obyvateľov východnej časti územia republiky, aby opustili Ruskom napadnuté oblasti, v ktorých sa momentálne najintenzívnejšie bojuje. Naplánovaných bolo desať humanitárnych koridorov.