Vo štvrtok sa uskutoční videokonferencia koalície ochotných
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že v stredu plánuje poslať do Washingtonu aktualizovaný plán na ukončenie vojny s Ruskom, ktorý bol upravený po rokovaniach s európskymi partnermi.
Autor TASR
Paríž/Londýn 10. decembra (TASR) - Lídri spojencov Ukrajiny združení v tzv. koalícii ochotných budú vo štvrtok prostredníctvom videokonferencie diskutovať o bezpečnostných zárukách pre Kyjev. Agentúra AFP pripomína, že virtuálne stretnutie sa uskutoční v čase, keď Spojené štáty tlačia na Ukrajinu, aby prijala plán na ukončenie vojny, ktorú voči nej vedie Rusko, informuje TASR.
„Zajtrajšie stretnutie koalície ochotných, ktorej spoločne predsedajú Francúzsko a Spojené kráľovstvo, umožní dosiahnuť pokrok v otázke bezpečnostných záruk, ktoré budú ponúknuté Ukrajine, ako aj v otázke dôležitého prínosu zo strany Američanov,“ uviedla v stredu hovorkyňa francúzskej vlády Maud Bregeonová.
Americký prezident Donald Trump tlačí na Kyjev, aby prijal plán na ukončenie vojny vypracovaný Washingtonom. Jeho pôvodnú verziu ukrajinskí spojenci kritizovali ako príliš priaznivú pre Rusko. Odvtedy prešla viacerými úpravami po rokovaniach americkej a ukrajinskej delegácie. Zhoda však stále nepanuje na niektorých kľúčových bodoch plánu.
