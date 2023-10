Vo Švajčiarku sú parlamentné voľby. Očakáva sa prepad zelených strán

Ženeva 22. októbra (TASR) - Vo Švajčiarsku sa v nedeľu konajú parlamentné voľby, pričom prieskumy favorizujú pravicových populistov a socialistov po predvolebnej kampani, ktorej dominovala rétorika zameraná proti masovej migrácii a prísľuby o boji proti "šialenstvu". TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP, AFP a DPA.



Volebné miestnosti sú v nedeľu otvorené len niekoľko hodín. Väčšina (vyše 90 percent) z 5,5 milióna Švajčiarov oprávnených voliť totiž využíva možnosť voľby prostredníctvom pošty. Svoje hlasy tak môžu odovzdávať v období štyroch týždňov pred voľbami.



Voliči si budú voliť všetkých 200 členov Národnej rady (dolnej komory parlamentu) a tiež všetkých 46 členov hornej komory - Rady štátov.



Očakáva sa, že v Národnej rade si svoje postavenie upevní pravicová konzervatívna Švajčiarska ľudová strana (SVP), ktorá by podľa predvolebných prieskumov mohla voľby vyhrať. Druhá by sa mala umiestniť strana sociálnych demokratov (SP).



Prieskumy tiež predpovedajú prepad "zelených" strán - Švajčiarskej strany zelených (GPS) a Zelenej liberálnej strany (GLP) - ktorým sa darilo v predchádzajúcich voľbách v roku 2019.



Prvé odhady výsledkov volieb, pri ktorých budú zverejnené len percentá bez názvov strán sa očakávajú okolo 16.00 h.



Predvolebné prieskumy pritom naznačujú, že Švajčiarov zaujímajú predovšetkým tri témy - zvyšovanie poplatkov v systéme verejného zdravotného poistenia, klimatické zmeny a obavy spojené a migráciou a migrantmi.



Parlamentné voľby sú jedným z dvoch hlavých spôsobov, ktorými občania Švajčiarska riadi svoju krajinu. Druhým sú referendá, ktoré sa konajú zvyčajne štyrikrát do roka a týkajú sa rôznych záležitostí.