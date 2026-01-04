< sekcia Zahraničie
Vo Švajčiarsku bude 9. január dňom smútku pre tragédiu v Crans-Montane
Prokuratúra kantónu Valois, kde sa luxusné lyžiarske stredisko nachádza, predpokladá, že príčinou požiaru bolo neopatrné zaobchádzanie so sviečkami alebo prskavkami.
Autor TASR
Ženeva 4. januára (TASR) - Švajčiarska vláda plánuje vyhlásiť 9. január za deň smútku za 40 obetí požiaru v bare v turistickom stredisku Crans-Montana. V rozhovore pre denník Tages-Anzeiger to oznámil švajčiarsky prezident a minister hospodárstva Guy Parmelin.
Parmelin dodal, že na znak solidarity so zranenými a pozostalými sa 9. januára o 14.00 h, na úvod spomienkového obradu v Crans-Montane, rozozvučia zvony vo všetkých chrámoch vo Švajčiarsku. Zároveň bude v celej krajine vyhlásená minúta ticha za obete tragédie.
Požiar vypukol v noci na 1. januára v bare Le Constellation v obľúbenom alpskom lyžiarskom stredisku Crans-Montana. Polícia potvrdila približne 40 mŕtvych a 119 zranených. K dnešnému dňu bolo identifikovaných 24 obetí.
Prokuratúra kantónu Valois, kde sa luxusné lyžiarske stredisko nachádza, predpokladá, že príčinou požiaru bolo neopatrné zaobchádzanie so sviečkami alebo prskavkami. Hlavná prokurátorka kantónu Valais Beatrice Pilloudová uviedla, že vyšetrovatelia budú preverovať aj rekonštrukcie baru, hasiace systémy a únikové trasy, ako aj počet ľudí v bare v čase vypuknutia požiaru.
V súvislosti s požiarom prokuratúra v sobotu oznámila začatie trestného vyšetrovania proti dvom majiteľom baru - francúzskemu páru Jacquovi a Jessice Morettiovcom -, ktorí sú podozriví z trestných činov zabitia z nedbanlivosti, spôsobenia ujmy na zdraví z nedbanlivosti a podpaľačstva z nedbanlivosti.
Prezident Parmelin počas návštevy miesta tragédie zdôraznil potrebu zistiť presné okolnosti i príčiny požiaru. Vyjadril tiež vďaku krajinám, ktoré poskytujú lekársku a logistickú podporu pri ošetrovaní a liečbe zranených pri požiari. Viacerí z nich majú vážne a rozsiahle popáleniny a museli byť prevezení do špecializovaných kliník v okolitých štátoch.
